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快訊／李登輝辭世　柯文哲深夜21:46趕赴懷遠堂致意

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（22:55首次上稿，23:22新增北市府回應）

記者楊亞璇／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。民眾黨主席、台北市長柯文哲第一時間在臉書發文哀悼，而他晚間9點46分突現身榮總懷遠堂，柯文哲一抵達就先進入懷恩堂察看，之後便進入坐車等待李登輝移靈。幕僚表示，柯文哲希望家屬出現後，能向家屬致意。

▲柯文哲到懷恩堂。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲到懷恩堂。（圖／記者黃克翔攝）



▲▼柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）

▲柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）

據了解，柯文哲並未事先通知幕僚，幕僚晚間正在評估是否要到現場，稍早柯文哲在黨部與高雄市長吳益政直播錄影結束後，有幕僚詢問是否要前去慰問家屬，但柯文哲直到上車前，都沒有表達要去或不去，結果柯文哲出現懷遠堂，令幕僚相當意外。

▲▼柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）

▲柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）

北市府事後補充，柯文哲今晚赴北榮，是為向家屬表達哀悼與追思；並希望親赴現場確認是否有台北市政府能協助之處。在悼謁李前總統並向家屬致意後，柯文哲已於23時13分離開。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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ET快訊
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李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
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