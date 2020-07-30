快訊／李登輝辭世　柯文哲深夜21:46趕赴懷遠堂致意

▲柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）



據了解，柯文哲並未事先通知幕僚，幕僚晚間正在評估是否要到現場，稍早柯文哲在黨部與高雄市長吳益政直播錄影結束後，有幕僚詢問是否要前去慰問家屬，但柯文哲直到上車前，都沒有表達要去或不去，結果柯文哲出現懷遠堂，令幕僚相當意外。

▲柯文哲座車抵達懷遠堂。（圖／記者張凱喨攝）

北市府事後補充，柯文哲今晚赴北榮，是為向家屬表達哀悼與追思；並希望親赴現場確認是否有台北市政府能協助之處。在悼謁李前總統並向家屬致意後，柯文哲已於23時13分離開。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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