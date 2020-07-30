影／補刀李眉蓁「不會寫論文」惹議　葉元之：本想幫忙講話「會親自道歉」

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，結果同黨籍的新北市議員葉元之卻於日前稱，李眉蓁「根本不會寫論文」，引發網友質疑黨內互打。對此，葉元之29日澄清，李眉蓁看不看得懂論文，他沒有確定答案，但他會跟李眉蓁道歉，因為本意是想幫忙講話。





▲葉元之。（資料圖／記者屠惠剛攝）

葉元之29日於政論節目《新聞面對面》表示，李眉蓁看不看得懂論文，其實沒有確定的答案，那天會這樣講，是想說論文不管看不看得懂，或是不是她寫的，都已經不重要了，反正已經被拿出來比較了，所以大家再去討論這個沒有意義。

葉元之說，關鍵是李眉蓁已經道歉了，所以要繼續往前走，提出好的市政政策、吸引大家的認同。且如果所有政治人物從政必要條件就是論文不能抄襲的話，那是不是同一個標準，以後大家去登記參選的時候，是不是把論文一起交出來，沒交論文就不能夠登記？然後直接由教育部來查，這樣才公平，「不要一直針對李眉蓁！」直接由政府來做，就像中選會會去查人家財產，這樣才公平。

另外，葉元之也提到，8月國民黨全黨力挺李眉蓁是沒問題的，包括前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜也會南下，而他自己也會下去並跟李眉蓁道歉，表達自己造成了對方的困擾，其實本意是想幫忙講話。

關於葉元之日前的言論，是他在27日播出的政論節目《新台灣加油》表示，李眉蓁在記者會中沒有表達完整，不會講話，而且寫論文要有邏輯啊！要有研究動機、目的，探討別人研究的東西，還有研究方法，最後去分析資料，得到自己的東西跟結論。

葉元之強調，「自己要做研究才是重點，她根本不會寫論文，她可能也沒看過自己的論文，應該也看不太懂，因為不是她寫的。」現場來賓，民進黨立委王定宇聽到後笑稱，「你這個比沒看過還要狠，你知道嗎？」

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