侯友宜8／1高雄輔選掃街　建議李眉蓁「把政見清楚傳遞」

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜將於8月1日南下替國民黨高雄市長輔選候選人李眉蓁輔選掃街，侯友宜30日上午受訪時3度提醒李眉蓁，對高雄的市政遠景要表達清楚。他強調，選舉的關鍵還是在候選人本身，一定要努力讓高雄市民了解自己對高雄市未來的願景與成就規劃，把自己的政見清楚的傳遞出來，才是最重要的。

李眉蓁在論文事件後全力為8月15日的補選投票衝刺，國民黨也傾全黨之力為她助選，黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、洪秀柱、立法院前院長王金平都為她站台。侯友宜確定8月1日南下，李眉蓁總部也排好掃街、訪夜市的行程，李眉蓁今天受訪時表達對侯友宜的感謝之意。

侯友宜將於週六晚上前往高雄替李眉蓁加油打氣，期許她認真努力、勇於承擔，為高雄市做事。至於論文抄襲事件仍未止息，侯友宜緩頰，表示她在風波中認錯、誠心誠意的對外界來說明，面對如此艱困的選戰，身為黨員仍然要為她加油打氣，希望李眉蓁永不放棄、全力以赴，好好為高雄市規劃出未來的市政願景，並讓高雄市民知道，盼她努力地衝刺拚到最後一刻。

針對是否會傳授市政或選舉經驗？侯友宜說，身為下去加油打氣的助選人，一切都尊重候選人的看法。不過，最重要選舉關鍵還是在候選人本身，候選人一定要對高雄市未來的願景，能夠讓高雄市民能夠了解，把自己的政見提出來，努力地傳達願為高雄做哪些事？未來高雄能夠成就哪些事？這才是最重要的。

侯友宜強調，身為國民黨員是站在全力支持候選人，替李眉蓁加油打氣的立場，對李眉蓁希望她的政見能夠讓高雄市民了解。