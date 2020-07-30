　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「高雄小學堂」戰區擴大！李眉蓁拉林佳龍下水：台中最南他也不知

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜,李眉蓁 。（合成圖／記者羅婉庭攝／記者洪靖宜攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁決定投入選戰以來，爭議不斷，日前她上節目面對桃園市議員王浩宇提問高雄相關問題，連連被考倒，其中一題高雄最南端的區是哪一區，也引發各方唇槍舌戰，李眉蓁30日再次被問及，她說：「像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日，其實這樣不見得說他就不是一個好市長，治理城市跟知道東南西北，不應該在這個問題上去執著。」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁上台北錄節目，被桃園市議員王浩宇連環5題考倒，引起許多爭議，其中一題高雄最南端的區，王浩宇表示是「林園區」，陳其邁也做出同樣回答還說「這是基本常識」，不過李眉蓁發言人呂謦煒則指出其實陳其邁也不知道「高雄最南端在哪裡」，因為高雄最南端明明就是旗津區中興里，雙方你來我往。

國民黨候選人李眉蓁30日再次被問及，她說：「我們後來發現最南不是林園是是旗津區的中興里，那他們也是沒有查清楚，像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日，其實這樣不見得說他就不是一個好市長，治理城市跟知道東南西北，我覺得不應該在這個問題上去執著。」

民進黨候選人陳其邁則說，高雄在本島當然是林園，假如把離島算進去，當然是太平島，謝謝指正。發言人邱俊憲補充，普羅大眾可能都認為高雄市最南邊應該是林園，當然非常遙遠的太平島或東沙島，在行政區上歸屬於高雄市的旗津區，可是一般市民其實沒辦法抵達到那個地方去，所以這不是對錯問題，而是一般市民對於地理環境的認知的概念。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
銀行理專投資慘賠　「盜客戶1.1億」幫自己還債
19歲男患罕見癌症　拖7個月就診…醫曝這徵兆要小心
快訊／羈押311天交保…連千毅滿臉鬍渣：先去看爸媽
快訊／曾文惠步出翠山莊　再赴北榮探視李登輝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌拍板整合電子支付　未來可存外幣

時力公布護照封面設計入圍作品　8月開放網路投票

「罷免王浩宇」民調：近7成中壢選民同意罷免　4成4民眾不喜歡他

經濟部4年150億推動智慧機械　蘇揆指示：持續協助受創企業

陳玉珍也想穿深V…慘遭網羞辱　賴品妤：每個人都有穿喜歡衣服的權利

三倍券目的是刺激經濟　蘇貞昌：應重點宣傳換加碼、比現金好用

快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊二赴北榮探視

國民黨團佔議場「拆主席台、剪線路」修復金額曝光　林為洲：該負責就負責

英雄典範！陸軍航特部殉職2飛官追晉中校、少校　蔡英文頒褒揚令

「高雄小學堂」戰區擴大！李眉蓁拉林佳龍下水：台中最南他也不知

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

蘇貞昌拍板整合電子支付　未來可存外幣

時力公布護照封面設計入圍作品　8月開放網路投票

「罷免王浩宇」民調：近7成中壢選民同意罷免　4成4民眾不喜歡他

經濟部4年150億推動智慧機械　蘇揆指示：持續協助受創企業

陳玉珍也想穿深V…慘遭網羞辱　賴品妤：每個人都有穿喜歡衣服的權利

三倍券目的是刺激經濟　蘇貞昌：應重點宣傳換加碼、比現金好用

快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊二赴北榮探視

國民黨團佔議場「拆主席台、剪線路」修復金額曝光　林為洲：該負責就負責

英雄典範！陸軍航特部殉職2飛官追晉中校、少校　蔡英文頒褒揚令

「高雄小學堂」戰區擴大！李眉蓁拉林佳龍下水：台中最南他也不知

蘇貞昌拍板整合電子支付　未來可存外幣

大無限樂團前成員涉毒遭捕！　女主唱伴都美子痛心飆粗口大罵

Sony「Vision-S」電動車抵達東京開發　年底進行道路測試！

王輝盃／能仁松山2連勝　黃萬隆盼球員展全力以赴態度

「公路坦克」撞殺畫面曝！酒駕衝紅燈　小客車男女全身遭夾爆慘死

開FK8遇「15惡霸狠瞪」擋車前！車主無奈不敢過...網笑：真的鴨力山大...

《DD52》選手表現「優雅美」　納豆：滿分13，我給25！

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

一銀董座廖燦昌書面請辭　財部批准

羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出　3黑衣人+雙B護送離開

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

政治熱門新聞

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

農遊券只到9月17日　振興優惠券「使用期限」一次看

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊前往北榮探視

快訊／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊

PO「超兇事業線」被罵　賴品妤：穿什麼關你X事

李登輝女兒女婿媳婦進入翠山莊陪伴曾文惠

論文風暴「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭補選內幕

軍公教20年調薪4次　人事總處「明年不調」公文已送給蘇貞昌

藍委破門佔議場代價曝光　立法院將求償

更多熱門

相關新聞

稱李眉蓁不會寫論文　葉元之：會道歉

稱李眉蓁不會寫論文　葉元之：會道歉

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，結果同黨籍的新北市議員葉元之卻於日前稱，李眉蓁「根本不會寫論文」，引發網友質疑黨內互打。對此，葉元之29日澄清，李眉蓁看不看得懂論文，他沒有確定答案，但他會跟李眉蓁道歉，因為本意是想幫忙講話。

國際影音平台喊卡？柯轟政府赤裸裸「伸黑手」

國際影音平台喊卡？柯轟政府赤裸裸「伸黑手」

吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

吳益政為低薪提解方：陽光經濟三支箭！

高雄市長補選競選活動31日開跑　8月5日起禁發民調

高雄市長補選競選活動31日開跑　8月5日起禁發民調

侯友宜要來了！8月1日陪李眉蓁掃街

侯友宜要來了！8月1日陪李眉蓁掃街

關鍵字：

2020高雄市長補選李眉蓁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面