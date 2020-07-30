「高雄小學堂」戰區擴大！李眉蓁拉林佳龍下水：台中最南他也不知

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁決定投入選戰以來，爭議不斷，日前她上節目面對桃園市議員王浩宇提問高雄相關問題，連連被考倒，其中一題高雄最南端的區是哪一區，也引發各方唇槍舌戰，李眉蓁30日再次被問及，她說：「像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日，其實這樣不見得說他就不是一個好市長，治理城市跟知道東南西北，不應該在這個問題上去執著。」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁上台北錄節目，被桃園市議員王浩宇連環5題考倒，引起許多爭議，其中一題高雄最南端的區，王浩宇表示是「林園區」，陳其邁也做出同樣回答還說「這是基本常識」，不過李眉蓁發言人呂謦煒則指出其實陳其邁也不知道「高雄最南端在哪裡」，因為高雄最南端明明就是旗津區中興里，雙方你來我往。

國民黨候選人李眉蓁30日再次被問及，她說：「我們後來發現最南不是林園是是旗津區的中興里，那他們也是沒有查清楚，像以前林佳龍市長也不知道，台中最南是霧峰，以為是烏日，其實這樣不見得說他就不是一個好市長，治理城市跟知道東南西北，我覺得不應該在這個問題上去執著。」

民進黨候選人陳其邁則說，高雄在本島當然是林園，假如把離島算進去，當然是太平島，謝謝指正。發言人邱俊憲補充，普羅大眾可能都認為高雄市最南邊應該是林園，當然非常遙遠的太平島或東沙島，在行政區上歸屬於高雄市的旗津區，可是一般市民其實沒辦法抵達到那個地方去，所以這不是對錯問題，而是一般市民對於地理環境的認知的概念。