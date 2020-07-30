雲端最前線／藍委切割李眉蓁？高市輔選「分身計畫」泡湯？

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國民黨籍38位黨籍立委將於8月2日全數南下輔選候選人李眉蓁，在高雄38個行政區以1人1區方式當「分身」催票，但卻傳出有部分立委不願前往，具有切割意味。對此，李眉蓁29日表示，「沒聽說有人不來」，三個月的選舉濃縮成50幾天，每分每秒都很珍惜，國民黨會展現出藍軍大團結。《雲端最前線》30日邀請台北市議員王世堅、高雄市議員黃紹庭、時代力量副秘書長高鈺婷以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲李眉蓁上「Yahoo鄉民大會」 。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲29日召開「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會，根據相關公開資訊，質疑民進黨政府為了「大內宣」，大手筆投入預算經費提供政府標案給媒體，總體得標金額最多的前三名，分別為公視、三立、民視，總計約57億973萬元。而台北市長柯文哲29日也問民進黨，當年是誰主張黨政軍退出媒體？

香港警方29日首次主動出動，在屯門、沙田等多區拘捕涉嫌違反「香港國安法」人士，共有3男1女，年齡介乎16歲至21歲。港警國安處指出，該團夥在網上宣佈有關主張「香港獨立」的組織。香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，相關人士涉嫌違反香港國安法第二十條和第二十一條。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。