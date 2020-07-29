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快訊／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊

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記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝28日深夜傳出病危消息，引起政壇高度關注。台北榮總29日澄清，李登輝狀況不佳，但仍在治療中；據了解，目前仍在拔河中，家屬尚未放棄希望。而在晚間6點30分左右，曾文惠在管家、隨扈的攙扶下回到翠山莊，緩慢的步伐與身影，在鏡頭下格外地憔悴。

▲▼曾文惠返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲曾文惠返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝，下同）

李登輝28日傳出病危訊息後，雖然他所創立的台灣團結聯盟即時澄清，但總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌29日上午仍到台北榮總探視，除了聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。

事實上，李登輝前年跌倒就醫後，就鮮少在鏡頭前露面，2019年李登輝基金會舉行募款餐會，他公開出席，與過去台聯的伙伴們林志嘉、劉一德等人同桌餐敘，甚至一度舉杯，令在場者印象深刻。最近一次公開的照片，則是今年1月14日剛贏得總統勝選的蔡英文，在總統府秘書長陳菊陪同下，一同到李登輝官邸拜訪並提前祝壽。

今年2月8日李登輝因為喝牛奶嗆到住院後，就因為持續發炎且頻繁發燒，肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，雖有知覺但無法識人。

醫院院方人士表示，近期李前總統狀況就不太好。對於28日李登輝再傳病情惡化，北榮院方也封口，李登輝辦公室主任王燕軍29日表示，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明，病情部分要由榮總對外公開。

29日上午11時15分許，李登輝夫人曾文惠到在看護與隨扈的攙扶下，緩緩走出家門，隨後驅車離開翠山莊，約末15分鐘後，曾文惠抵達北榮，探視李登輝。

下午1時半許，媒體拍攝到曾文惠座車駛離北榮，前後約探視李登輝2小時。但沒想到，才剛離開約半小時，該座車又折返北榮，一待又是幾個小時，直到晚間6時左右才回到翠山莊。

對於李登輝的病情，蔡英文28日中午出席民進黨中常會時也向在場人士證實上午已經前往北榮探視李登輝，她會為李登輝的健康祈福，並持續關心李登輝健康。

另一方面，同樣也在29日上午探視過李登輝的蘇貞昌則表示，「我們有向家屬表示關心，有對李前總統表示祝福」。

蘇貞昌說，李登輝對台灣民主的貢獻，為國家做事，大家非常敬佩。今天一早他和蔡英文、賴清德一起到醫院探望李登輝，至於李登輝的狀況，應該由醫療團隊來說明比較清楚。

▲▼曾文惠返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼曾文惠返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼曾文惠返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

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