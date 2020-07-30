快訊／李登輝媳婦張月雲傍晚返家30分鐘　再折返回北榮

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝28日晚間傳出健康狀況不佳，30日中午，李登輝夫人曾文惠在隨扈與看護陪同下，緩緩走出翠山莊住家，約莫12時左右再次抵達北榮探視李登輝；經過長達6小時，曾文惠的座車於晚間6點離開北榮返回翠山莊，不過現場守候的記者們並未看到曾文惠上樓，只看到媳婦張月雲抱著咖啡色包包上樓，且只停留30分鐘又折返回北榮。

▲前總統李登輝的媳婦張月雲傍晚回到翠山莊不到半小時又再度搭車離開。（圖／記者李毓康攝）

曾文惠在29日的中午在看護與隨扈的攙扶下，緩緩走出家門，隨後驅車離開翠山莊，約末15分鐘後抵達北榮，探視李登輝，期間雖然一度返家，但還是在北榮待了長達6小時之久，直到晚間6時左右，在李家媳婦張月雲陪同下，一起返回翠山莊。

▲李登輝媳婦張月雲傍晚返家30分鐘再折返回北榮。（圖／記者黃軍瑋攝）

據了解，其實在李登輝今年初因為深夜喝牛奶不慎嗆到住院之後，曾文惠就常常往醫院跑，但如果健康狀況稍好，探視不會停留太久就會返家，但偶爾在醫院一待也就6小時，到了傍晚才回到翠山莊休息。

到了30日的中午時分，曾文惠在隨扈與看護攙扶下，她又搭上黑色轎車再次離開翠山莊，並在張月雲陪同下，於中午12時左右，抵達北榮探視李登輝。這次又經過長達6小時的陪伴，曾文惠的座車於傍晚6時許駛離北榮，約莫6時20分左右抵達翠山莊。

不過，在翠山莊外守候的記者們，只有看到張月雲神情嚴肅，抱著咖啡色的包包上樓，並未看到曾文惠；經過短短30分鐘的停留，張月雲又走出家門，咖啡色的包包換成紫色提袋，搭上座車離開，於晚間7時07分返回北榮。

▼前總統李登輝的媳婦張月雲回到翠山莊，但待了不到30分鐘又驅車離開。（圖／記者李毓康攝）

