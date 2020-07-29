快訊／蔡英文、賴清德十點赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

▲前總統李登輝。（資料照／記者張一中攝）



（10：19分更新，蔡英文座車離開榮總）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統李登輝年事已高，今年2月喝牛奶嗆到緊急送醫，住院觀察。不過，近日網路卻謠傳李登輝病逝消息，對此，李登輝辦公室主任王燕軍29日上午在台北榮總出面說明，另外，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌於9點30分赴北榮探視李登輝。

賴清德原訂上午9點25分出席公開活動，但因李登輝傳出離世的消息後，賴清德取消該行程，稍早現場已觀察到賴清德座車進入榮總停車場。

據了解，總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌座車稍早進入榮總地下室，並於10點15分左右隊離開榮總。總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10點10分結束。

台聯黨（台灣團結聯盟）29日凌晨發文表示，稍早網路上流傳前總統李登輝離世，消息是假的，「目前李前總統仍在醫院接受治療，希望他早日恢復健康！特此澄清。」

▲賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）



今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

▲李登輝辦公室主任王燕軍。（資料照／記者李毓康攝）

▼賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）

