北榮駁斥李登輝離世消息　陳水扁「總統級關心」：他OK吧

▲前總統陳水扁關心李登輝狀況。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

今（29日）凌晨有關前總統李登輝病逝的消息直上塵囂，不過北榮稍早已出面澄清，李登輝過世是假消息，而與他交情匪淺的陳水扁今（29日）也被問到李登輝的事情時，他則回應：「他OK吧。」同時回想起上次和李登輝見面已經是2018年。

據《三立新聞網》報導，陳水扁今天走出位於台南市住家大門時，一聽到李登輝的名字就說：「他OK吧。」並且稱台聯已經有發表相關聲明，他也希望李登輝好好治療，很快就能恢復健康，大家也都給予他祝福。

回憶起上次和李登輝見面，陳水扁透露，大約是在2018年，當時是李登輝95歲大壽，但他也強調，從那之後就不方便去看對方，「那時候就沒有很好了，大家給他祝福。」

台灣團結聯盟今天凌晨在臉書發文，駁斥李登輝離世消息：「今天晚上某些網路（人）傳出李總統離世的消息，那是假的！李總統仍在醫院接受治療中。希望他早日恢復健康！特此澄清。」

另外，北榮也表示，李登輝雖然仍在治療中，但狀況不像外界說的那麼差，仍在醫院接受治療。

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