快訊／蔡、賴、蘇已探視完李登輝　王燕軍避談病情

記者蔡文鈴／台北報導

前總統李登輝28日晚間驚傳逝世，引起政壇高度關注，不少媒體已徹夜駐守現場。台北榮總29日對外澄清，李登輝狀況不佳，還在治療中。而總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也於早上赴醫院探視，座車於10點15分左右駛離醫院，李登輝辦公室主任王燕軍仍未對相關病情作出回應。

▲賴清德車隊進入榮總探視李登輝。（圖／記者宋良義攝）



此外，台北市長柯文哲也傳出要赴院探視，不過幕僚表示，柯文哲擔心影響到李，所以暫無前往探訪規劃。

總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌座車於早上9點30分進入榮總地下室，並於10點15分左右隊離開榮總。總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10點10分結束。

台聯黨（台灣團結聯盟）29日凌晨發文表示，網路上流傳前總統李登輝離世，消息是假的，「目前李前總統仍在醫院接受治療，希望他早日恢復健康！特此澄清。」

今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）



▲李登輝辦公室主任王燕軍。（資料照／記者李毓康攝）