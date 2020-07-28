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游錫堃：樂見新南向台商回台設立總部　國會願扮演溝通橋樑

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▲▼立法院長游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會第28屆總會長劉樹添一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會長劉樹添。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃28日表示，立法院很樂意成為政府與民間溝通的橋樑，有關亞洲台灣商會聯合總會建議新南向海外台商回台設立總部，他認為若能將研發技術及金流等回饋回台，對台灣經濟發展幫助很大，會將各方建議轉達相關部會。

游錫堃28日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲、僑委會副委員長徐佳青的陪同下，於立法院接見亞洲台灣商會聯合總會會長劉樹添一行等10人。

劉樹添表示，游錫堃曾在2015年出席泰國台商總會週年慶暨總會長交接，並且在會中提到，海外台商相當支持新南向政策，新南向海外台商約4萬多家企業，早期投資原材料配件都和台灣連結，後期因自製率提升及東協互免關稅已經和台灣斷線。

劉樹添認為，如果政府能夠讓這些海外台商，在台灣成立公司或設立總部，並由總部負責接單、開發、推動品牌政策，將海外台商資金與擁有的條件回注台灣，增加經濟活絡及建立外籍移工人力平台，讓台商更能全力拚經濟外交。

對此，游錫堃表示，立法院很樂意成為政府與民間溝通的橋樑，全台灣有70幾萬的東南亞外籍移工，對台灣有基本了解且語言相通，如果可以在移工回母國時媒介給台商，對於海外台商的人力資源及經濟交流也很有幫助。

游錫堃也說，有關劉樹添建議新南向海外台商回台設立總部，他認為如果能將研發技術及金流等回饋回來台灣，對台灣的經濟發展幫助很大，有機會也會將各方的建議轉達相關部會。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會第28屆總會長劉樹添一行。（圖／記者屠惠剛攝）

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