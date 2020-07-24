政院提「紓困3.0」送立院臨時會審議　民眾黨團批：非常不尊重國會

▲台灣民眾黨團回應紓困3.0方案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會23日通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。對此，台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶24日質疑，行政院未評估三倍券的消費狀況，就急著提出紓困預算追加案送交立法院審議，「對於國會的態度非常不尊重，對行使預算使審核權也非常不尊重」。

立法院臨時會22日三讀通過《國民法官法》，並通過護照、華航正名2項公決案，並由游錫堃宣告臨時會正式結束。不過行政院會於23日通過「紓困3.0」追加預算案，而根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定，本條所需經費上限為新台幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議。

▲台灣民眾黨團總召賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，賴香伶24日指出，行政院在第一次追加紓困預算時，透過移緩濟急的方式動支1000多億，現在卻又舉債2100億回補當初的預算，「這樣的經費籌編，想請教蘇院長符合財政紀律嗎」。賴香伶說，「紓困3.0」編列最多經費的是經濟部的1000多億，但經濟部卻只提出五頁的報告書，包括行業類別的分析、勞工受影響的程度、預算撥補的效益也都是呼攏帶過。

賴香伶表示，三倍券才剛剛上路，行政院沒有評估消費狀況，在立法院臨時會結束後就馬上提出預算追加案，並且送到立法院審議，對於國會的態度非常不尊重，對行使預算的審核權也相當不尊重，還要求立法院在二次臨時會審議，這樣的財政編列不僅不夠嚴謹，也沒有辦法說服國會與產業，行政院應該要向國會清楚報告。

台灣民眾黨立委邱臣遠則說，台灣防疫的成功在於超前部署，但卻未見國發會、經濟部等單位提出產業的長遠規劃，行政院就要在臨時會強行通過紓困預算追加案，「我們覺得非常不受尊重」，這種先射箭後畫靶的方式，就是頭痛醫頭、腳痛醫腳的概念，呼籲政府應提出短中長期的產業政策規劃，並對於城鄉差距與各地的資源分類必須特別重視。

針對行政院提出「紓困3.0」特別預算追加案，立法院擬於8月下旬召開臨時會處理，立法院長游錫堃23日受訪時表示，因為第一次臨時會甫於22日結束，大家都非常辛苦，也有媒體建議不要那麼快進行，目前朝野立委皆傾向「讓情緒比較平緩一點」，因此可能會在8月中再行召開。

其他人也看了這些...

►論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

►李眉蓁放棄中山碩士學位 江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤

►李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽 401字聲明+2度鞠躬道歉

更多熱門新聞...

►李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位 吳益政：承認錯誤需要勇氣

►李眉蓁主動放棄學位 柯文哲：無法單方面拋棄、所有紛擾要回歸制度本身

►趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力

►振興一下我們的美麗