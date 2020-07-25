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陳玉珍分享「重裝備」！進毒氣室、丟手榴彈…自曝技術不好：會炸死自己

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▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲陳玉珍。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

藍綠因監院人事案爭議，於7月中旬在立院主席台爆發多次衝突，其中立委陳玉珍頭戴安全帽、穿著鋼鞋、S腰帶，備受外界熱議。陳玉珍日前上節目時分享以前在金門軍訓經驗，包括要丟手榴彈、進入毒氣室，讓現場男性來賓驚呼連連。

陳玉珍在政論節目《聚焦關鍵》中，分享這次於立院占領主席台時的裝備。陳玉珍說，她會準備這些東西是有2個原因，第一是自己6月22日才去開刀，第二是她2019年在李進勇人事案時，外界只看到她的「萬安緊抱」，好像只抱著蔣萬安過著很舒服的日子，卻沒看到她被打的畫面，所以預料這次會很激烈，要做一些防護措施。

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,國民黨立委進入議院內高喊審查無效,高嘉瑜熊抱陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

陳玉珍介紹當時穿戴的粉色單車安全帽、袖套，以及重機防風手套，和工作用的鋼頭鞋，且為避免眼鏡被打掉，因此戴上護目鏡。另外她還套了3條褲子，以及S腰帶將自己釘在主席台。

陳玉珍提到，這些不是「重裝備」，只是一般護具，「步槍、手榴彈才是重裝備啊！但不是進立法院，大家不要誤會！因為我接觸過的重裝備是這些東西啊！這些算什麼重裝備。」

陳玉珍回憶道，當年因為女子自衛隊，所以10幾歲時接受軍訓，需要行軍10幾公里再爬山，還要一邊唱軍歌；除此之外還要丟手榴彈，「大家丟過手榴彈嗎？」但她坦承自己技術沒有很好，雖然以前是金門全縣丟鉛球第三名，但是丟手榴彈的技術不好，被教官說「丟的距離剛好可以炸死自己」。

▲▼ 立委陳玉珍 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委陳玉珍。（資料圖／記者崔至雲攝）

陳玉珍也提及，她還需要歸零射擊、125射擊，一個人大概有6發子彈，並請現場來賓猜測她能打中幾發？這時人有回答「5發吧」，陳玉珍則說，「太少了吧？」、「你們這些是不是…我都不好意思說你們是不是男人。」原來很多人都會打錯靶，所以她發6發，結果靶上卻有15發。

除了歸零射擊外，陳玉珍說，還會有要進入毒氣室，「你們沒有去過毒氣室喔？」一旁的李正皓則笑稱，「委員你是不是走到特種部隊？走錯棚？」

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