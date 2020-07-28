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拒30萬元行賄　廉能公務員獲內政部嘉獎表揚

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▲▼內政部嘉獎廉能公務員。（圖／內政部提供）

▲內政部嘉獎廉能公務員。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

政府重視廉潔風氣，內政部於28日在廉政會報表揚廉能公務人員，由主任秘書陳茂春頒發獎座給11位獲獎人，其中移民署助理員彭俊霖查獲失聯移工，嚴詞拒絕失聯移工30萬行賄縱放要求，足堪廉能公務員表率。

陳茂春表示，這些得獎者對於恪遵廉政倫理規範及上級交付的工作，均能廉潔自持、克盡職責，圓滿達成任務；經嚴格評選審查，從內政部及所屬機關同仁中脫穎而出，為公務人員學習的榜樣。

▲▼內政部嘉獎廉能公務員。（圖／內政部提供）

這次獲獎的有2位同仁則是堅守廉政倫理規範，抗拒金錢誘惑，其中1位是移民署助理員彭俊霖，執行勤務時查獲失聯移工，失聯移工以現金15萬元行賄請求縱放，彭員當場嚴詞拒絕，該失聯移工再加碼行賄金額至30萬元，彭員仍不為所動，並以行賄罪將其移送司法機關偵辦。

另1位是營建署技士張傑宜，受理要趕件的業者申請案件時，於文件內夾有可疑信封，張員直接將信封原封不動送交政風室開啟，發現信封內有禮券6仟元整，遂將該案移送司法機關偵辦。

▲▼內政部嘉獎廉能公務員。（圖／內政部提供）

此外，也有採購人員善盡職責，為政府省下大筆公帑，例如空中勤務總隊科長劉鴻鈞，則是辦理「AS-365N型機隊委商維護計畫」，提前1年啟動維修保養新約工作小組，協商歷經1年有餘，要求廠商連續5次調降報價，有效撙節預算約20億元，並獲廠商承諾額外增加全機隊進廠執行10年重大檢修等對機關有利條款，使採購案符合機關的需求並發揮最大效益。

內政部表示，每年廉能公務人員的選拔作業，均由各單位及所屬機關遴選推薦，經初、複會議審議通過，獲選的廉能公務人員除頒給獎座外，並給予嘉獎2次的獎勵，以茲嘉勉。

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