　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財訊／國民法官法背後無名英雄　人生精華都在立法院度過

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／郭瓊俐

歷經20年的討論與爭議，司法改革過程中重要的「人民參與審判」機制，在《國民法官法》立法後，終於確定走向「參審制」。這趟改革之路，除了司法界、學界與民意代表參與外，一位國會助理也投入大量心血，為此從法律的門外漢，一路進修拿到政治大學法學博士學位。

這個人就是柯建銘國會辦公室法案主任蔣念祖，至今已擔任27年國會助理，大部分的國會生涯中，都在工作、進修及擔任妻子與母親的角色中，過著超級斜槓人生。為了研究參審制、陪審制的優劣，柯建銘甚至出資，讓她到美國、日本、澳洲、南韓等地參訪考察。

法律門外漢 一路進修拿到政大法學博士

請繼續往下閱讀...

蔣念祖的父母是來自浙江的外省第二代，姓「蔣」而且不會說台語，卻一直在綠營工作，一切都是機緣與巧合。

東海大學政治系畢業後，蔣念祖第一份工作在國會觀察基金會，負責到立法院旁聽各委員會的開會過程並撰寫報告。為了提出《信用合作社法》立法過程分析報告，蔣念祖深度訪談當時民進黨的財經立委許添財。

沒想到訪談過程中，許添財十分賞識她的認真投入，挖角她擔任國會助理；在許添財國會辦公室6年，蔣念祖專責財經政策。包括《公益彩券法》立法、《所得稅法》修訂都全程參與，為了避免當時美方的「培利制裁案」（對台灣保育政策不滿而擬進行貿易制裁），許添財主導通過的《野生動物保護法》，蔣念祖也負責和民間團體合作及朝野協商的重任。

她的表現，讓同黨立委柯建銘看在眼裡，又挖角她到柯辦，協助處理財經議題。為了加強自己的財經專業，蔣念祖一面工作，一面完成政大經營管理碩士學位，在丈夫支持下，她接著當空中飛人往返台北與澳門，拿到澳門科技大學工商管理博士學位。

然而，2008年民進黨淪為在野黨，在225席減半為113席的第7屆立法院，民進黨只拿到27席。面對史上最低迷的政治困局，身為黨鞭的柯建銘，自願到最冷門的司法法制委員會。

當時已是柯辦法案主任的蔣念祖，被柯建銘派到司法委員會。第一次旁聽完委員會開會之後，蔣念祖沮喪地跟柯建銘說：「我都聽不懂！」本希望哀兵策略，可以讓她脫離司法領域，柯建銘卻對她說：「那你就去進修吧！」在柯建銘的督促下，她只好報考輔仁大學學士後法律系，從企管博士再轉到學士班進修。…（本文節自財訊612期，詳全文）

延伸閱讀：

國民黨史上首次占領議場行動火速落幕… 幕後運籌帷幄的人是他

2020選舉大金主曝光！6800萬能買下台灣？

ET快訊
台灣哪個縣市最難玩？網曝解答...淪「美食沙漠」奪第一
威力彩飆25億！「3星座」此生最有機會中大獎
李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」　吹哨者再開砲：詐騙高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

國家級邊緣人「126」別傷心　另類振興券懶人包曝光！

開放來台就醫惹議「衛福部提3說明」　陳時中：他們也等很久了

澎湖哥不忍了！犀利文「別出了本島不帶腦」被讚爆　網嘆：白沙被當菸灰缸

南投國姓咖啡節25日登場！免費喝咖啡、潑水戰一起嗨翻暑假

財訊／國民法官法背後無名英雄　人生精華都在立法院度過

獨／蝦米？！花蓮停車單僅OK、全家可補印　但花蓮沒OK門市⋯⋯

是不是單身都要看！下半年「4生肖」桃花旺到爆

財訊／從江蕙費玉清到蔡依林　翻開舞台音響教父的一頁音樂傳奇

大台北雷聲狂轟「雷雨胞」現雨瀑　鄭明典：看到對地明顯閃電快回室內

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

國家級邊緣人「126」別傷心　另類振興券懶人包曝光！

開放來台就醫惹議「衛福部提3說明」　陳時中：他們也等很久了

澎湖哥不忍了！犀利文「別出了本島不帶腦」被讚爆　網嘆：白沙被當菸灰缸

南投國姓咖啡節25日登場！免費喝咖啡、潑水戰一起嗨翻暑假

財訊／國民法官法背後無名英雄　人生精華都在立法院度過

獨／蝦米？！花蓮停車單僅OK、全家可補印　但花蓮沒OK門市⋯⋯

是不是單身都要看！下半年「4生肖」桃花旺到爆

財訊／從江蕙費玉清到蔡依林　翻開舞台音響教父的一頁音樂傳奇

大台北雷聲狂轟「雷雨胞」現雨瀑　鄭明典：看到對地明顯閃電快回室內

許富凱甜喊大42歲女星寶貝！　被邀家中泡澡秒OK爆「祖孫戀」

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

超粒方質疑給《屍速2》負評遭下架！台片商聲明：提出侵權是韓方

April李娜恩捲霸凌事件！　爆料者稱「被她多次辱罵」…公司強力反駁：會提告

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

空勤台東駐地蓋新家預計3年後完工　徐國勇：提升東部救援能量

火球男劉致榮跑步也要科學化　靠長跑加速身體代謝

華碩ROG Phone 3新一代遊戲手機月底上市！抗藍光、高刷新率與超酷配件

中職／富邦下半季大有可為　洋投補強、蔣智賢回歸還有捕手砲

只剩1顆睪丸！他瞎掰車禍誘「母性噴發」...詐財15女結局慘爆

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

大台北雨勢加劇升級「大雨特報」

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

「大媽狂嫌好臭」工地哥：不偷不搶！同行打臉

威力彩買800漏填1碼變「超級包牌」　店員慘賠

威力彩衝25億！命理師曝「4生肖」有吉星

客庄旅遊券申請延至28日！

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

1年只有這天！拜1次補財庫...旺到年底

威力彩飆25億！「3生肖」財運旺爆

更多熱門

相關新聞

翻開舞台音響教父一頁音樂傳奇

翻開舞台音響教父一頁音樂傳奇

穩立音響一年承辦超過300場演唱會的燈光音響系統，包辦了小巨蛋7成活動。成立43年來，創辦人陳穩健見證了台灣音樂活動最輝煌的黃金時代。

苦苓大讚陳玉珍「政壇明日之星」

苦苓大讚陳玉珍「政壇明日之星」

游錫堃：8月中召開二次臨時會

游錫堃：8月中召開二次臨時會

想當國民法官？機率0.0003％

想當國民法官？機率0.0003％

拒向林昶佐道歉　陳玉珍：戰場上不分男女

拒向林昶佐道歉　陳玉珍：戰場上不分男女

關鍵字：

財訊雙週刊司法改革蔣念祖柯建銘立法院參審制

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面