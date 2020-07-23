呂玉玲狠咬林楚茵留下弦月印子　網笑：妳可以代替月亮懲罰壞人了

▲立委林楚茵自拍照。（資料照／翻攝自林楚茵臉書）



實習記者李佩弦／台北報導

上週立法院進行監察院人事同意權投票，藍綠立委數度爆發肢體衝突，民進黨立委林楚茵遭國民黨立委呂玉玲咬傷，因而提起告訴。事隔一週，林楚茵的小編在臉書發出「頭七照」說，留疤了，要變成月光仙子了嗎？粉絲搞笑回應，「妳可以代替月亮懲罰壞人了！」、「頭七⋯⋯那麼子子孫孫都要回來⋯⋯」。

林楚茵日前在臉書PO出手臂被咬的受傷照，表示在被咬住不放的數秒鐘，許多媒體朋友應該都聽到她淒厲的尖叫聲，事後她也到醫院打破傷風，並以強制及傷害罪向咬人的國民黨立委呂玉玲提出刑事告訴。

今天林楚茵的臉書小編PO出傷口的「頭七照」，且幽默地指出，「今天是老闆手臂咬痕的頭七，留疤了，要變成月光仙子了嗎？」

從照片畫面中可看出，林楚茵的破皮傷口已復原的差不多，留下一道貌似弦月形狀的紫色疤痕及些許瘀青。

網友見狀後，紛紛在底下留言，「妳可以代替月亮懲罰壞人了！」、「頭七⋯⋯那麼子子孫孫都要回來⋯⋯」、「比我家的狗兇猛」、「有沒有打狂犬病疫苗？」；也有不少網友心疼林楚茵，貼心地提醒她要好好顧及傷口，以免留下傷疤。

▼林楚茵遭呂玉玲狠咬，對比照。（合成圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

