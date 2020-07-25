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「兒藝節開幕」不出席李眉蓁競總成立大會　侯友宜：勇於承擔接受選民考驗

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▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風波，新北市長侯友宜25日給予鼓勵，希望她誠心誠意地面對問題，錯誤就道歉，競選的過程中鍥而不捨，面臨新的挑戰要勇於承擔，接受所有選民的考驗，全力以赴。

李眉蓁競選總部於25日晚間舉行成立大會，黨主席江啟臣、前主席朱立倫都會前往助講，最大諸侯侯友宜則不會出席，他表示，新北市在下午傍晚時刻，因為碰上一年一度孩子們最大的盛事「兒藝節」的開幕典禮，所以沒辦法下去替李眉蓁加油打氣，不過江啟臣還有國民黨很多的好朋友都下去幫忙，一起為她加油打氣，希望要鍥而不捨，面臨新的挑戰要勇於承擔接受，全力以赴。

至於李眉蓁陷入這個論文風暴，侯友宜說，李眉蓁面臨論文抄襲的議題，應該要虛心的接受而且誠懇的道歉，在整個競選的過程當中，仍然要鍥而不捨，全力地面臨新的挑戰，要勇於承擔，接受所有選民的考驗，全力以赴。

侯友宜說，「我相信身為一個黨員，在市政優先的基準下，我會做我該做的事」，只要是該做的事，他絕對會全力以赴，但是他也希望不管發生任何風波，候選人一定要誠心誠意地面對問題答之，錯誤就道歉，誠實勇敢的接受選民的考驗。

國民黨團在臨時會發動杯葛抗爭監察院長陳菊的審查會時發生肢體衝突，侯友宜於會後致電給總召林為洲表達慰問並力挺立院黨團說「幹得好！」，侯友宜日前也公開表態支持廢考監與下修投票權等修憲議題。

對此，侯友宜回應，謝謝大家都非常關心修憲的議題，而且對考、監兩院的看法，其實只要朝野有共同的想法、一次性的做法，大家就好好的用行動來實踐，快速的回應民意。

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