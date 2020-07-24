蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實　非李眉蓁之流可相提並論

▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁被踢爆碩士論文抄襲後，國民黨青年團24日指控總統府秘書長蘇嘉全的中山大學公共事務碩士班畢業論文也涉嫌抄襲，且比例高達8成。對此，蘇嘉全辦公室反駁，過去前立委邱毅指控蘇嘉全論文抄襲後，中山大學就成立審定委員會調查，其結果是「未有檢舉函所指的抄襲行為」。另外，蘇辦也強調，非常不齒藍營再次誣指蘇嘉全論文涉及抄襲，蘇嘉全的論文貨真價實非李眉蓁之流可相提並論。

國民黨青年團指控總統蔡英文、前行政院副院長陳其邁、蘇嘉全、民進黨立委張廖萬堅、民進黨立委郭國文、前副總統陳建仁等綠營大老的論文有問題。其中點名蘇嘉全的中山大學公共事務碩士班畢業論文抄襲比例高達8成。

對此，蘇辦批評，國民黨不知檢討自身候選人品格素質，卻轉而對他黨政治人物抹黑潑糞，胡亂指謫包括蘇嘉全在內等多位民進黨人物的論文涉有抄襲，企圖轉移焦點，令人感到非常悲哀。

蘇辦指出，當年邱毅檢舉蘇嘉全論文涉抄襲後，中山大學即於100年1月11日成立審定委員會，該委員會組成成員7人，依校方規定需有3位校外該研究領域專家為審查人，評審審查論文內容是否存在抄襲情形。同年5月18日審定委員會第3次委員會議經審定委員二分之一以上出席，最終評審會議討論並投票議決，出席5位委員一致決議蘇嘉全的碩士學位論文未有檢舉函所指的抄襲行為。

蘇辦透露，當年論文審定意見書與議決理由中有以下三項重點：第一，經三位校外專家審查後，均認有關指涉雷同僅為文獻的引用、該爭論文內容難認有所謂抄襲的情事；第二，相關檢舉所稱的抄襲內容都為背景文字的介紹資料，乃屬政府部門相關文獻，於撰寫論文時亦得為合理使用；第三，遭邱毅指控抄襲的資料研究主題範圍是台灣水資源環境空間永續利用，蘇嘉全的研究則著重於「屏東平原之地下水資源永續利用的管理策略分析」，研究範圍及重點並不相同。

蘇辦表示，當年蘇嘉全遭指控論文抄襲後，很快提出誹謗告訴，由於案件本身關鍵在於論文抄襲的指控是否為真，因此蘇嘉全當時非常希望檢調能在論文抄襲審議完成並公布後，再定奪起訴與否，無奈在論文評審會議做出決議前兩日，檢方突然決定不予起訴，並無端在不起訴處分書中特意評論兩造論文「有多處雷同」，此說法與專業的論文審議小組意見大相逕庭。

蘇辦再罵，蘇嘉全雖然對檢調的作法感到無奈，卻也只能尊重，不過可以確定的是，蘇嘉全的論文已通過學術界嚴格檢驗，貨真價實非李眉蓁之流可相提並論。

蘇辦最後還強調，有關國民黨再次用抹黑手法，誣指蘇嘉全的碩士論文涉及抄襲，對此他們要表達強烈抗議與深切不齒，希望國民黨能夠深切反省過去一直以來不重視青年培育，不在乎公平正義的惡習，認真改善黨內人才嚴重不足的情況，莫再以抹黑他人當作解決問題的求生手段。

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