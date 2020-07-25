王定宇嗆國民黨「防彈級厚臉皮」：沒證據就抹黑陳菊論文有問題

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前被踢爆其中山大學碩士論文幾乎整本抄襲他人著作後，藍營也指控指控總統蔡英文、總統府秘書長蘇嘉全、及準監察院長陳菊等多位綠營大老的論文有問題。對此，王定宇25日在臉書直言，國民黨的指控都已澄清，沒有證據就全力抹黑別人，真的是「防彈級厚臉皮」。

國民黨25日列出「綠色論文門」爭議，指控陳菊跟蘇嘉全都是中山大學公共事務管理研究所在職專班畢業生，但兩人的指導教授都是高前前董事長吳濟華；且陳菊當年論文的4位口試委員中，有3位有親綠背景，分別是吳濟華、民進黨立委劉進興，及幫蘇嘉全竟選造勢屏東縣長的高明瑞。

▲王定宇25日臉書發文的附圖。（圖／翻攝自Facebook／王定宇，下同）

對此，王定宇臉書附圖回嗆，陳菊的論文在2001年就已完成，而吳濟華擔任高傑董事長是2010年的事情，且當時是前總統馬英九執政，「中鋼是大股東」，高雄市府在根本沒有高捷股份，可能干預高捷人事嗎？陳菊論文原創性高達超過9成，且該篇電子論文完全公開，目前已有5889次瀏覽數、8525次下載，被引用70次。

「中國國民黨確定要全黨綁在李眉蓁的假論文上嗎？」王定宇批評，國民黨面對罪證確鑿96％論文抄襲的李眉蓁，是鼓勵、包容、呵護，「提名的政黨連個道歉都沒有，然後繼續選」，且國民黨發言體系在毫無具體證據下，胡亂指控綠營多位人士的論文有問題，這些指控多是以前藍營抹黑經過澄清的事件。

王定宇再罵，國民黨全力支持論文確實抄襲的李眉蓁，然後沒有證據就全力抹黑別人，這個政黨還真的是「防彈級厚臉皮」啊。

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