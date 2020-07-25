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國民黨出招論文大混戰　民進黨反酸：轉移焦點證明心虛

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▲▼蔡英文黨部交接主席-顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

▲顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨25日召開記者會，指外界也應以同樣標準檢驗準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全及民進黨高雄市長候選人陳其邁等，在學術研究及論文撰寫上是否符合學術倫理。對此，民進黨反擊，國民黨對李眉蓁論文抄襲的問題，至今仍未向國人公開承認錯誤及道歉，竟還有臉開記者會造謠抹黑，企圖用烏賊戰來移轉焦點，再次全黨救一人。

民進黨發言人顏若芳表示，為轉移李眉蓁論文大量抄襲證據確鑿的焦點，胡亂指控、栽贓抹黑，很明顯國民黨對李眉蓁論文抄襲的問題，已經到窮途末路，不但至今仍未向國人公開承認錯誤及道歉，卻還有臉開記者會造謠抹黑，企圖用烏賊戰來移轉焦點，再次全黨救一人。

顏若芳指出，今天國民黨記者會不思回應李眉蓁抄襲假論文的問題，意圖用抹黑栽贓的烏賊戰術來混淆視聽。尤其國民黨今天的記者會所使用的圖卡，正是兩天前親藍粉絲團「普魯士藍」所發布的圖卡，這是不是證明這張圖卡是國民黨做的？「普魯士藍」是不是就是國民黨的網軍？「普魯士藍」就是文傳會經營的側翼呢？

顏若芳表示，今天記者會更證明國民黨發言人洪于茜日前說「文傳會原先就沒有規劃要買網軍」的說法，令人質疑，而國民黨今天記者會的圖卡為何在兩天前就透過親藍粉絲頁散佈，國民黨是否動用網軍護航李眉蓁？卻不思面對抄襲論文的錯誤，簡直讓人匪夷所思。

「國民黨針對李眉蓁論文幾乎百分之百抄襲的問題，推給中山大學，卻自己迫不及待指控其他人的論文，這時候又忘記尊重其它學校審查機制？」顏若芳質疑，國民黨如此前後矛盾與反覆，更證明面對李眉蓁論文的心虛。

顏若芳說，國民黨企圖幫李眉蓁護航，模糊論文抄襲的焦點，江啟臣「一下江教授不能接受抄襲、一下江主席護航抄襲」，這樣雙重標準的國民黨令人遺憾，為了幫李眉蓁的假論文護航，不僅製作造謠圖卡，更透過親藍粉絲頁帶風向，還召開記者會混淆視聽，「到底國民黨還要騙台灣人多久，還要欺負高雄人多久？」

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