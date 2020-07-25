政壇假學位流竄！「學霸」陳玉珍喊普查　林為洲：工作比學位重要

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風波，引發一片譁然；國民黨團隨後也反咬出總統蔡英文、前行政院副院長陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委張廖萬堅、民進黨立委郭國文、前副總統陳建仁等7名綠營政治人物論文有「大問題」，讓政治人物假學位的爭議浮上檯面。

擁有台大、大陸北大、日本九州大學等名校學位的陳玉珍表示，社會上有「萬般皆下品，唯有讀書高」的想法，導致很多政治人物「洗學歷」，在職專班的學生以職場表現取勝，可檢討有無撰寫學術論文的必要性。

陳玉珍認為，追根究柢，教育部需要檢討高教產業的未來方向，建議開放更多外國人、陸生來台念書，為高教產業挹注經費。

另一名同黨立委林為洲則說，談到學位，他很有感，中央大學中文系畢業後，他考上台大歷史研所（藝術史組），整整唸了四年，論文寫不出來而放棄，還因此喪失預官資格，當了近兩年大頭兵，沒能拿學位，總是讓人洩氣。

林為洲嘆，剛開始選舉，還會寫學歷為研究所，又不敢寫碩士，遮遮掩掩，「唉，然後，又看到一堆在職專班的碩士、博士，很不服氣....」，不過多年下來，早已心平，從工作中學習，比學位重要，這是自己後來的心得。

▼國民黨青年團質疑總統蔡英文、高雄市長補選候選人陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全等人的論文。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書粉專）