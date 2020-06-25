斗南火車跨站式工程接近完工　停車問題仍待解決 

▲雲林縣政府、斗南鎮公所與蔡東富議員多次向交通部臺灣鐵路管、理局嘉義工務段爭取強化斗南火車站後站門面，24日再次現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」，雲林縣長張麗善關心後前後站的觀光前瞻性和停車規劃，同縣議員蔡東富和地方里長等前往會勘，期改善周遭停車亂象問題，亦請嘉義工務段於後站規畫足夠之機慢車停車格位，要求台鐵就地方實際需求作配合。

斗南火車站前後鐵道將市區分為東西兩側，長久以來讓斗南鎮機能萎縮，影響地方發展甚鉅，雲林縣政府、斗南鎮公所與蔡東富議員多次向交通部臺灣鐵路管、理局嘉義工務段爭取強化斗南火車站後站門面，24日再次現場勘查，除門面意象設計強化、公共藝術預算提高之外，為改善斗南鎮火車站前停車亂象問題，亦請嘉義工務段於後站規畫足夠之機慢車停車格位。

工務處長汪令堯說明，斗南跨站式站房新建工程發包工程費近19億元，第一階段預定完工日期2020年7月17日，第二階段配合部分使用執照取得後160工作天完成。工程保留歷史建物舊有車站，導入綠建築設計與舊站房及周遭鐵道倉庫群，規劃新穎跨站式站房，除強化既有旅運設施及無障礙空間外，並廣設多目標使用空間。

雲林縣議員蔡東富表示，台鐵若不願意配合地方解決停車的實際需求做改善，要求縣政府一定嚴格把關，不得草率發給使用執照，否則不排除親率各里長和地方民代前往台北，向鐵路局發動丟雞蛋等激烈陳抗。

雲林縣長張麗善指出，斗南跨站式站房新建工程周邊規劃雖不盡地方的實際需求，因而憂心歷史建物的舊有車站和新建僅184萬元的公共藝術費用，不能達到預期的觀光發展和停車等需求，因此要求台鐵方面提高公共藝術建設費用，

縣長張麗善表示，縣府將於今年底動工施作之停四停車場改建工程，預計將可提供111格停車格，320格機慢車停車格，全數完成後將可紓解斗南鎮火車站週遭停車問題，藉由交通配套設施之建置。

出席與會的台鐵總工程司高明鋆則表示，因預算已確定，要增加預算有困難，將在公共藝術支出上會盡量爭取；停車格部分，受限於工程設計，台鐵規劃的停車位恐難增加，但縣府擬新增的停車位，如果用地屬於台鐵，會設法整地供縣府施工畫設，對地方的要求盡力辦理。

▲雲林縣長張麗善表示，年底動工停四停車場改建工程，設計111格停車格，320格機慢車停車格，待全數完成後將可紓解斗南鎮火車站週遭停車問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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