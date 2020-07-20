雲林東南觀光夜市全面實收振興券　攤商笑了！一夜收兌42萬餘元 

記者蔡佩旻／雲林報導

許多民眾在15日將振興三倍券領到手了，如何花、哪裡花，怎麼來使用才最實際，瞬間成為討論話題，雲林縣一處觀光夜市為了振興商攤經濟收入，由夜市管理處挺身作為攤商的靠山，所有攤商收了民眾振興券後，收攤時向管理處登記兌現，昨晚首日實行兌換了約42萬元，攤商各個笑瞇瞇，直呼生意收入很有感。

▲雲林東南觀光夜市全數攤商一同實行收取振興券，一夜總收達42萬餘元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣西螺鎮東南觀光夜市為雲林縣三大夜市之一，吃喝娛樂生活用品總攤數逾500攤，每星期日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。20日晚上管理處不定時廣播宣導，告知逛夜市民眾在東南夜市中每一攤都能使用振興券，許多攤商更自製小紙牌寫上「歡迎使用3倍券」，也有許多攤商推出使用振興券即可有折價優惠或是加碼送贈品，吸引民眾消費。

▲販賣鍋貼的攤商表示，民眾使用率蠻高，自己也推出使用振興券送豆乾的活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

逛夜市民眾陳先生指出，來到夜市停車場就聽到廣播說可以在夜市使用振興券非常驚訝，雖然是鄉下地方卻可以徹底實行，這樣真的很符合一般民眾需求，不然其實鄉下地方可以使用到振興券的地方真的不多，雖然政府非常積極努力推動，但可能都要到百貨公司或是家電行做使用，但以民生來講的話其實並非每個人都有需求，我也認為振興券就是要像東南夜市這樣，普遍使用在貼近民生上，在夜市吃東西、買衣服甚至打彈珠娛樂等都能使用，才能更符合振興券的意思。

▲晚間9點開始管理處開放攤商持振興券兌現，攤商開心表示今天生意真的很不錯。（圖／記者蔡佩旻攝）

販賣鍋貼的攤商表示，夜市管理處有幫忙廣播可以使用振興券，民眾使用率蠻高，自己也推出使用振興券送豆乾的活動；賣衣服的攤商指出，疫情那段時間民眾大多消費在食物飲料上，衣服、飾品生意明顯差很多，這週多了消費券，買衣褲的人確實有增加了；另一攤擺設彈珠台、麻將連線的娛樂攤老闆表示，前陣子普遍消費者收入都減少，有錢不是買吃的就是買用的，娛樂性質的生意何止是慘淡能形容，但今天截至10點已經收到17200元，多虧振興券，多少彌補一點之前少收的收入。

▲擺設玉石首飾的老闆娘自製明顯手寫牌，希望以可使用振興券來吸引顧客消費。（圖／記者蔡佩旻攝）

東南夜市管理處總幹事黃建發表示，考量到有些小攤商萬一收得少還要去銀行跑一趟兌換而拒絕民眾使用，乾脆這一趟路由我們來服務攤商，黃建發說19日當晚結算約兌換42萬多元，將直接存入管理處帳戶，如此實行主要是以攤商、民眾方便為主。

▲販售手機貼膜的小攤位也推出只要使用振興券消費即可折抵50元的優惠，吸引民眾消費。（圖／記者蔡佩旻攝）







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