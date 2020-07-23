禽流感走私疫苗濃縮液！海巡署雲林查緝隊逮2嫌　可供50萬隻鵝施打

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署偵防分署雲林查緝隊7月9日會同財政部關務署高雄關高雄機場分關及動植物防檢疫局高雄分局高雄機場檢疫站等相關單位成立專案小組，報請雲林地方檢察署朱檢察官啟仁指揮偵辦，於高雄小港機場查扣非法禽流感疫苗及孫姓、胡姓等2名台籍犯嫌，全案依「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵辦。

▲海巡署偵防分署雲林查緝隊查獲於高雄小港機場查扣走私禽流感疫苗以乳液瓶裝企圖闖關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林查緝隊5月查獲大批非法禽流感疫苗，後續擴大追查並鎖定不法集團利用空運夾帶方式走私非法疫苗入境，經專案小組調查發現，孫男（61歲）及胡姓（59歲）兩嫌，自廈門搭乘飛機走私非法禽流感疫苗企圖闖關來台，並以託運乳液及酵素包裹作為掩護，遭查緝人員於入境查驗時當場查獲10大桶及200小瓶已分裝之禽流感疫苗共5130毫升。

▲海巡署偵防分署雲林查緝隊查獲於高雄小港機場查扣走私禽流感疫苗以託運包裹內發現夾帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署偵防分署雲林查緝隊副隊長施昌祚指出，此批查獲禽流感疫苗為鵝隻所使用，5130毫升為濃縮液可以稀釋500倍，每一隻鵝只需要施打5cc，故能提供約約50萬隻鵝隻施打，萬一流入市面所造成影響非同小可。因兩嫌為異國入境，執行14日居家隔離，將於明日解除隔離移送雲林地檢署由檢察官複訊。

雲林查緝隊呼籲，走私禽流感疫苗品質參差不齊，且無第三方認證機構或政府單位查核，如因滅毒不完全，反而容易散播禽流感，造成家禽產業與公共衛生的危害，切勿使用來路不明之疫苗，國內現行禁打禽流感疫苗，各禽類飼主應遵守相關規範，避免類似SARS、新冠肺炎等跨物種病毒傳播發生。

▲海巡署偵防分署雲林查緝隊查獲於高雄小港機場查扣走私禽流感疫苗以乳液瓶裝企圖闖關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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