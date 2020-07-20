三倍券可以這樣用...西螺福興宮太平媽祖廟整建　香油箱赫見振興券

▲雲林西螺福興宮發現香油箱中有民眾向神明祈福後投入振興三倍券取代現金香油錢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

政府為振興經濟推出振興三倍券，上路後民眾紛紛兌領，用來旅遊、購物、加油外，也有民眾到宮廟拜拜向神明祈福將振興三倍券投入香油箱內；雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟正進行整建工程，廟方接到不少信眾捐出振興券添油香、點光明燈及整建經費。

振興三倍券7月15日上路後，許多民眾展開消費，外出旅遊人潮倍增，各知名寺、宮廟也湧入信眾，雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟適逢整建工程，有信眾將兌領來未拆封的振興三倍劵直接投入油香箱中，也有到服務台拿出三倍劵表明捐做整建廟宇經費；廟方人員表示，現場接到許多信眾洽詢，是否可使用[振興劵添油香、點光明燈或登記中元普渡法會等，為讓信眾方便，都可以用振興券取代現金。

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雲林西螺福興宮有300多年歷史，距今最近的一次整修為1962年的大整修，整個廟宇建築歷經一甲子薰香、使用，廟中的建材已有些損壞，今年5月廟方進行整修廟內外、廟瓦、各殿動線等，整建工程分為四期，所需經費約1億多萬元。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝各界善信大德的護持，整修期間仍歡迎信眾入內參拜，也歡迎遊客到福興宮參拜西螺媽祖太平媽，前來回顧曾留下的與媽祖的點點滴滴。

▲雲林西螺福興宮發現香油箱中有民眾向神明祈福後投入振興三倍券取代現金香油錢。（圖／記者蔡佩旻攝）



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