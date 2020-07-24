百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺的瑞春醬油，從1921年第一代創始人鍾琴，在西螺媽祖廟邊叫賣醬油，創立傳承迄今已有百年歷史，適逢西螺福興宮西螺媽祖太平媽進行整建工程，所需竟費龐大，瑞春醬油公司有感百年前在媽祖廟賣出第一道釀造醬油，開創百年基業，該公司捐出1百萬元，做為媽祖廟整建經費。

▲瑞春醬油與西螺福興宮好交情一代代傳承，有感太平媽祖庇佑適逢福興宮改建修繕缺經費，明年瑞春醬油亦滿百週年，所以捐贈100萬元以表對媽祖敬意。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林西螺福興宮創建於1717年，有303年歷史，距今最近的一次整修為1962年的大整修，在一甲子薰香使用，廟中的各殿木雕結構建材已有些損壞，此次將分四期整修廟內外、廟瓦、各殿動線外，並新增歷史文物展覽室，初步估計所需經費約1億5千多萬元，急需信眾捐助整建。

今(24)日上午西螺瑞春醬油公司第三代董事長林淑媛率總經理鍾政衛、副總鍾正峰、鍾政達及全體員工，前往西螺福興宮向太平媽上香祈福，感謝媽祖長年庇佑瑞春醬油營運昌隆外，也捐出1百萬元作為福興宮整些廟殿基金，由財團法人西螺福興宮董事長楊文鐘代表受贈。

瑞春醬油公司第一代老板鍾琴生於1901年的日治時代，在學到從發酵到裝甕，日曬180天以上的製醬，黑豆釀造傳統醬油的技術後，為了生活，開始在西螺媽祖宮旁叫賣醬油，由於當時年代民生資源匱乏，鍾琴以扁擔挑著豆油甕沿街叫賣，奠定瑞春醬油後來的基礎，百年來歷經4代承傳，採用古法釀造黑豆醬油，絕對不摻加防腐劑與色素外，其特別的風味與口感，更是深獲好評。

瑞春醬油董事長林淑媛表示，公公與董事長父親是結拜兄弟，好交情一代代一直延續傳承下來，至今福興宮董事長楊文鐘與現瑞春醬油第四代交情甚篤，並有感太平媽祖庇佑，適逢福興宮改建修繕缺經費，明年瑞春醬油亦滿百週年，所以捐贈100萬元以表對媽祖敬意。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，媽祖廟已3百多年歷史，距離上次大修已一甲子，瑞春醬油在地根生一直對地方時有貢獻，為在地文化與傳統信仰盡心力，今日感謝董事長與總經理、副總經理專程前來，拋磚引玉來助益西螺福興宮整建修繕，讓媽祖廟未來風華再現。

▲瑞春醬油第一代老板鍾琴百年前以扁擔挑著豆油甕沿街叫賣，後代將豆油甕做成文創存錢筒「聚寶甕」。（圖／記者蔡佩旻攝）



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