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社會 社會焦點 保障人權

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

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記者蔡佩旻／雲林報導

超誇張！雲林縣政府文化觀光處為推廣文藝、觀光時常辦理各種展覽與活動，在文化觀光處出入必經的前廣場卻成為宵小覬覦的目標，7月1日上午一家活動廠商於文觀處一樓為隔日的活動做事前準備，不料停於廣場的貨車車上竟發生椅子被偷走，楊姓員工清點數量少了10張，除了報警之外也將情況發上社團請網友幫忙注意。

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

活動器材廠商楊姓員工指出，昨日約10點進入文化觀光處廣場，將卡車停妥後人便離開去附近找活動主辦人員討論工作，不料在12點多回到車上發現，所載貨車後斗的折疊椅數量減少，經清點後少了足足十張，楊員指出，椅子收納籃未加蓋，高度約有170公分，要偷走椅子必須爬上貨車，再從上面撈取，真的沒料到會有這麼大膽的竊賊。

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動廠商楊姓員說，一張椅子重量約3公斤價值4百多元，一場小型活動最少需準備50張。（圖／記者蔡佩旻攝）

楊員表示，一張椅子約3公斤重約價值4百多元，接一場小活動卻損失4千多元的器材很心疼，昨日已經由老闆娘前往警局完成報案，目前警方處理中，楊員提到，環視周圍文化觀光處的前廣場只有一個攝影機，未來只能提醒自己除了加強車上物品的看管，也加強人力看顧以避免物品遭竊。

文化觀光處處長陳璧君表示，未來將於前廣場多增設攝影機，這是第一次發生有廠商器材被偷竊的狀況發生，後續會積極了解發生原因，也會與保全公司來做進一步討論關於周圍安全性加強，以避免再發生類似事件。

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處圖書資訊科科長曾惠君說明，監視器設置部分大多著重於一樓迴廊及室內，確實在前廣場需要再加強，事件發生後第一時間立即聯繫監視系統公司前來協助調閱監視器，除備份影像外，也全力給予受害廠商協助。

斗六警分局表示，昨日受理民眾報案後，由斗六派出所前往調閲文化觀光處監視器畫面外，亦積極調閱查看附近路口監視器全力偵辦中，也提醒民眾下車務必將貴重物品隨身攜帶，車斗上如有放置重要器材必須長時間離開，除了加強覆蓋器材外最好先將器材移置安全處，以避免成為竊賊下手目標。

▲活動廠商楊姓員工指出，卡車停放於文觀處廣場，其實非常靠進樓梯處，對椅子被偷真的大感意外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動廠商楊姓員工於臉書社團發文，希望民眾如果有線索可以提供給警方。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）


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