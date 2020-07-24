李德維：焦糖哥哥陳嘉行高中畢業　靠「臉書追蹤10萬人」唸中山大學碩士班　





▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（圖／翻攝自焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書粉專）

【7月24日12：37 新增焦糖哥哥回應】

記者袁茵／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩論爆發抄襲爭議，讓全台掀起論文抓鬼大賽。立委李德維24日點名就讀中山大學社會研究所的「焦糖哥哥」陳嘉行，質疑對方只有高中學歷，靠著「焦糖條款」，也就是符合「臉書追蹤達十萬人以上，深具社會影響力者」資格讀研究所，「為什麼中山大學非要招收陳嘉行就讀？有什麼內幕？耐人尋味。」

關於論文風暴，李德維24日於臉書上提到，除了檢討李眉蓁個人之外，更該檢討的是結構，台灣高教體系出了什麼問題？從招生機制，到教學品質，論文審查到學位授予，該怎麼精進？

▲李德維質疑，中山大學社會系為焦糖哥哥開了「焦糖條款」。（圖／翻攝自李德維臉書粉專，下同）

李德維提到，就讀中山大學社會學系研究所，藝名「焦糖哥哥」的陳嘉行，忙不迭地以中山研究生的身份，對李眉蓁無止境地落井下石。但「陳嘉行從被招收到就讀，正好就是中山大學，乃至於高教結構必須被檢視的活生生案例。」

李德維質疑，僅有高中學歷的陳嘉行，靠著「吳寶春條款」讀研究所。至於什麼叫「吳寶春條款」？起因於2013年，世界麵包冠軍師傅吳寶春因無大學學歷，申請國內EMBA不得其門而入，於是教育部火速放寬規定，只要在「專業領域具卓越成就表現」，或有「乙級技術士證」等，均可報考碩士班。

「但問題是何謂『專業領域具卓越成就表現』，並未具體規範，實務上交由各系所自行擬定。」李德維說，於是真正的爭議，就在於中山大學社會學系竟然近乎為陳嘉行量身打造了「熱心公共事務，臉書追蹤達十萬人以上，深具社會影響力者」這樣的「焦糖條款」。「為什麼中山大學非要招收陳嘉行就讀？有什麼內幕？耐人尋味。」

另外，李德維說，陳嘉行於23日在臉書貼上自己第一個學期的成績單，只修了7個學分，又明顯違反了「中山大學社會學系碩士班修業規則」第二條，「本系碩士班研究生之修業年限，以一至四年為限；其入學第一學年，每學期至少修9學分。」為什麼明文規定要修9學分，陳嘉行可以只修7學分？

李德維表示，原來同條規定有豁免條款，「因特殊情況而經系務會議同意者，不在此限」，但換句話說，中山大學社會系又再度為陳嘉行開了方便之門，「中山大學，不需要被徹查嗎？」

關於被李德維點名，焦糖哥哥陳嘉行回應，「有疑問請問中山大學就好，謝謝。」

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