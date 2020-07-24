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李眉蓁抄襲風暴影響選情！謝龍介曝「民情」：坦然面對，高雄人會接受

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁爆出論文抄襲風波，謝龍介提「高雄民情」，勸李坦然面對。（圖／記者洪正達攝）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁因爆出論文抄襲風波，23日聲淚俱下宣布放棄中山大學碩士學位，而這起風波恐燒到國民黨。對此，國民黨副秘書長謝龍介透露，22日與李眉蓁長談，而李眉蓁因知道整個政黨將受到影響而心情很差，不過他則勸李眉蓁「坦然面對」，以高雄的民情來說，「面對反而對選舉比較好」。

謝龍介23日上政論節目《少康戰情室》透露，他在李眉蓁宣布放棄學位的前一晚就與李眉蓁長談，當天李眉蓁正在拍一個幼兒的宣傳片，但當下心情非常差，「因為碰到這種事情，她知道這影響的不只是她個人，一個選舉，甚至整個政黨」。

謝龍介表示，本來學校已經啟動調查，並決定是否撤銷學位，在由學校發布，但也會是3個月以後的事，不過，一直到23日上午，國民黨主席江啟臣也表態，這件事情不必再拖，因為李眉蓁就是論文的作者，她自己清楚當時是怎麼寫的，所以才有李眉蓁出面召開記者會宣布放棄學位的轉折。

謝龍介提到，基本上現在選舉沒有學歷的限制，所以先坦承面對。以高雄的民情就是，趕快面對，反而對選舉比較好，而謝龍介也反批，過去的市長踐踏勞工人權，用集中營式的管理泰國勞工，「所以高雄市民會認為踐踏人權的人，我都可以接受，為什麼不能接受李眉蓁」。

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