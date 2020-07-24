防疫論文掛第一作者挨批「權力傲慢」　陳其邁：我是最主要負責人





▲高雄市長補選候選人陳其邁。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩論爆發抄襲爭議，讓政壇掀起論文抓鬼大賽。針對立委蔡壁如質疑，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁擔任行政院副院長期間，為何能在與12名專家學者共同研究的防疫論文中，掛名「第一作者」？陳其邁24日回應，自己是最主要的負責人，「整個計畫的監督都是我負責」。

針對外界質疑陳其邁掛名鑽石公主號論文，陳其邁24日結束廣播節目後受訪時回應，鑽石公主號從論文發表到現在已經一段時間了，從2月開始，印象中是5日或6日著手進行計畫。

陳其邁提到，他在行政院時，就起草設計整個大數據防疫，「這是我的工作」，包括計畫的架構、執行、大數據分析、健保資料庫的鏈結，和論文的起草、計畫的執行、跨部會的整合都是他。

陳其邁說，中央健康保險署長李伯璋、國立台灣大學公共衛生學院長詹長權是這篇論文的通訊作者，兩人23日已經講明，他是這篇論文最大、最主要的貢獻者，「疫情發生的太突然，我們是全世界第一個用大數據做科技防疫的國家。」很多國家都向台灣取經，希望分享台灣的經驗，所以就單純的將整個計劃執行，從頭到尾怎麼樣將大數據的方式應用在流行病學的追蹤研究，「這可能是全世界第一篇大數據結合健保資料庫的論文。」

陳其邁提到，當他們投稿十天以後，主編就來信告知馬上要刊登，這速度很快，代表台灣經驗。自己做為政府部門，當時在推動大數據應用在防疫的部分，是最主要的負責人，也是實際在執行，包括個案的追蹤等。

陳其邁強調，「整個計畫的監督都是我負責」，大家到目前為止覺得非常有效，且是大家都來學習的一個模式。自然而然就是要用論文的方式整理出來，讓全世界都能分享我們的經驗。

▲立委蔡壁如。（資料圖／記者屠惠剛攝）

關於陳其邁的鑽石公主號論文爭議，為蔡壁如22日於臉書上質疑，陳其邁時任行政院副院長時，曾經和疾管署、健保署、資安處、台大公衛學院等12名專家學者，共同用大數據作為方法論，研究「鑽石公主號防疫論文」，探討台灣如何運用大數據防範新冠肺炎，並整理成一篇完整的論文，最後發表於知名的醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）。

蔡壁如說，陳其邁卻掛名第一作者，排名前三的作者都是中央官員，引發了違反學術倫理爭議，也有媒體稱為，這是「另類的學術詐欺」。

蔡壁如認為，陳其邁掛名第一作者，完全就是一種權力的傲慢，不只凸顯出整個學術界長久以來由政治人物掛名論文，就能坐享不對稱的學術地位的歪風，也和民進黨自我標榜的進步、改革形象完全背道而馳。

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