論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕：決定承擔下來



▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，24日她繼續挑戰24小時38區高雄走透透，針對論文疑雲，李眉蓁表示，道歉是他自己的決定，至於資深媒體人趙少康推測，踢爆這次事件的是國民黨內的同志，李眉蓁說：「尊重前輩意見。」

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李眉蓁含淚宣布放棄中山大學碩士學位，隨後展開24小時跑38區鐵人行程，展現繼續衝刺為選情止血的決心，但論文風波不斷，甚至資深媒體人趙少康昨在中廣流行網「趙少康時間」中推測，踢爆這次事件的不是別人，正是國民黨內的同志狠咬一口。對此李眉蓁表示，趙少康可能是黨內同志爆料，尊重前輩意見，他意見我不評論，也不清楚。

至於這次道歉傳出是江啟臣主席建議？李眉蓁表示：「這是我自己決定，主席因為提名我也支持我決定，他鼓勵我，現在選舉要加油，我覺得要承擔下來，是我自己的決定。」

而李眉蓁過去就讀碩士班的照片也被挖出，背景還是一群老師為李眉蓁慶生，李眉蓁說，這是同學會，每年三四月都會舉辦，且請教授很自然的事，沒什麼特別的，我當初去讀書沒有背景也沒有擔任公職。那是每年固定聚會時間，有空就過去，且剛好那段時間是我的生日，有時候都是跑攤完就會過去。