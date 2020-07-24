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轟李眉蓁學歷騙高雄14年！吳佩蓉要她辭議員　陳其邁陣營說話了

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁聲淚俱下表示要放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，而她23日公開道歉淚灑記者會，希望能以放棄學位平息爭議，不過，最先踢爆論文抄襲的促轉會副研究員吳佩蓉於臉書指出，李眉蓁學歷詐騙14年，要求先辭掉議員一職，對此，陳其邁陣營也說話了！

▲吳佩蓉調出李眉蓁歷年來選舉公報 。（圖／翻攝自Facebook／吳佩蓉）

▲吳佩蓉調出李眉蓁歷年來選舉公報 。（圖／翻攝自Facebook／吳佩蓉）

最先踢爆李眉蓁論文抄襲的吳佩蓉於臉書指出：「很多年輕人自大學，甚至從高中開始就背負學貸，一路念完研究所，少則十來萬，多則近百萬；畢業後進入職場，起薪25k，多則40〜50k。若以學貸50萬元，月薪25k計算，不吃不喝，也要存20個月。李眉蓁開口閉口自己是年輕人，或辯稱寫論文時年紀小，試問，高雄市有幾個年輕人，能夠在27歲，不須賺錢養家(至少養活自己)，一邊投入耗費財力的議員選舉，一邊就讀研究所？不要得了便宜，還賣乖！世代的相對剝削感，李議員很難感同身受。」

吳佩蓉表示，李眉蓁以專科學歷申請進入研究所在職專班就讀，兩年的學雜費加上學分費大約25萬元，如果碩論是她自己寫，就沒有額外花費。2006年，李眉蓁以親民黨籍投入左楠區議員選戰，學歷填上中山大學大陸研究所肄業；2010年，再次參選，學歷欄位僅有「中山大學大陸研究所畢業」一筆，以這張文憑，至今連任三屆。李今說要請中選會刪除碩士學位的註記，但李議員啊，妳用這個學歷，足足騙了高雄市民14年！她更呼籲李眉蓁「退出市長補選，並辭掉議員吧！」

▲陳其邁陣營發言人黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁陣營發言人黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，身為高雄市議員且同為陳其邁陣營發言人黃文益表示，這件事只希望當事者說清楚講明白，解釋為何發生，因為李眉蓁是撰寫論文的當事者，或是代筆等疑問要做好交代，黃文益不認為李眉蓁需要辭議員一職，因選上民意代表不取決於學歷，且現在也來不及退出補選，要求她辭議員實在太趕盡殺絕，現在李眉蓁是要對於論文是否抄襲一事講清楚說明白，社會自有公評。

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