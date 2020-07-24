跟爸出門…高雄3歲女童「高壓噴槍灌肺亡」！母哭求：別讓她冤死　法院今宣判

▲▼2019年初高雄3歲女童遭噴槍奪命案件，橋頭地院預計24日下午4時宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄市一名3歲女童2019年1月中旬陪著鄺姓父親到自助洗車場洗車，卻陳屍副駕駛座，整起案件疑點重重，引發社會關注！鄺姓生父事後被依過失致死罪起訴，女童生母在審理時指控，鄺男是想藉機殺害女兒，哭求法官查明真相，「不要讓我女兒冤死」。本案預計於今(24)日下午4時宣判。

女童的鄺姓生父2019年1月20日下午15時1分許，開著BMW轎車到高雄市左營區自由三路上一間自助洗車場洗車，期間他使用空氣噴槍清理車輛內部，而女童就坐在副駕駛座上，15時15分時鄺姓生父見到女童拿空氣噴槍朝自己身體以及頸部噴氣的時候雖有出言制止，但沒有把噴槍改放到女童無法拿到的地方，而後女童將噴槍放進口中噴氣時，他也沒有制止。

2分鐘後鄺姓生父才發現女童眼神呆滯，而且身體抖動抽搐，緊急上前對女童拍背、按壓胸部以及人工呼吸，但空氣噴槍噴出的高壓氣體，已經造成女童「肺臟破裂出血、頭頸胸及腹部氣腫、心臟內氣體栓塞」等3大傷害，女童雖經緊急送往高雄榮民總醫院急救，仍然不治身亡。

事後檢察官會同法醫相驗及解剖女童遺體後發現，女童口腔上嘴唇中央偏右黏膜層及口腔黏膜右上側有瘀傷，且口腔後方中央部位咽喉黏膜層有撕裂傷，因此判定女童是因口腔及咽喉部分遭空氣噴槍所噴出之高壓空氣灌入，導致頭、頸、胸及腹部氣腫，頸部血管遭皮下氣腫壓迫，肺臟內部破裂出血，腸繫膜氣腫明顯充血，心臟內氣體栓塞死亡。雖然調查過程中，鄺男對部分問題沒有確實通過測謊，但仍無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪嫌將他起訴。

案件審理過程中，法官詢問鄺男案發時他將女童送往急診室後去了哪裡，鄺男回應是向朋友取款，接著就前往前妻住處說明整個案發情形，但女童生母對此說法相當無法接受，爆哭質疑，鄺男發現女兒頭、手垂下，還能異常冷靜的走回車內，1分鐘後再前往醫院，另外，消失的4個小時也無法交代明確去處，事發後女兒告別式也缺席，完全感受不到悔意，希望法官能查明真相，「不要讓我女兒冤死！」針對此案，橋頭地方法院將於24日下午4時宣判。

▲女童生母哭求法官查明真相。（圖／ETtoday資料照）

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