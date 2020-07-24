主動求住院！案456狂咳嗽「機場一採陰」搭防疫計程車直奔醫院

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增3例新冠肺炎境外移入病例，都是從菲律賓返台。個案分別是分別為50多歲男性(案456)、30多歲男性(案457)及30多歲女性(案458)，均自菲律賓返台。其中案456在機場就出現咳嗽症狀，雖然一採陰，不過在搭成防疫計程車時主動要求要安排住院。

指揮中心表示，案456去(2019)年11月至菲律賓工作，7月13日起陸續出現咳嗽、倦怠症狀，曾於當地就醫。個案7月20日自菲律賓返台，入境時因有咳嗽、頭痛症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，7月21日檢驗結果雖為陰性，但因個案咳嗽劇烈，由檢疫所協助安排送醫收治住院並再次採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共32人，其中21人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

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指揮中心發言人莊人祥表示，案456因入境時有症狀，雖然在機場採檢是一採陰，原定要送往集中檢疫所隔離，不過該個案在搭乘防疫計程車時，主動要求要安排住院，因此直接安排送醫收治並再次採檢，今日確診。

由於國內從上週四至今短短九天已經有6例來自菲律賓的境外移入病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日宣布，7月26日起，自菲律賓入境台灣所有旅客，皆須配合機場採檢及檢疫。

為確保我國防疫安全與人民健康，7月26日起，自菲律賓飛抵台灣之所有旅客，一律須配合相關檢疫措施，說明如下：

1.國人及部分外國籍人士(持居留證或居留簽證、移工、境外生等)，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

2.未持有我國居留證之外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並於入境後進行居家檢14天。

指揮中心指出，菲律賓近2週每日平均確診數約1.600例，佔西太平洋區56%，病例以大馬尼拉大都會區(National Capital Region)佔大宗，近2週每百萬人口確診數203.5例；全國累計確診數74,390例，僅次於中國大陸。