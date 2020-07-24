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李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

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▲▼李眉蓁2019年擔任高雄市議員時質詢市長韓國瑜片段。（圖／翻攝臉書「打馬悍將粉絲團」）

▲李眉蓁2019年擔任高雄市議員時質詢市長韓國瑜片段曝光，頻問「市長你現在幾公斤？」（圖／翻攝臉書「打馬悍將粉絲團」）

記者莊智勝／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁自從投入選戰後爭議不斷，先是以抖音拍攝《高雄Mojito》競選歌曲惹上版權爭議，接著又遭踢爆碩士論文高達96%抄襲，逼得李眉蓁昨（23日）親上火線滅火，聲淚俱下宣布放棄學位。如今臉書粉專「打馬悍將粉絲團」更翻出去年李眉蓁以議員身分質詢高雄市長韓國瑜的畫面，長達1分20秒的畫面幾乎都在吹捧韓市長，直到最後才吞吞吐吐地拋出問題，羞問「市長你現在幾公斤？」讓網友全看傻了眼。

「打馬悍將粉絲團」在臉書PO出質詢影片，2019年5月29日李眉蓁以市議員身分質詢時任高雄市長的韓國瑜，影片開頭李眉蓁先憶當年，「幾年前才剛當議員的時候，一直有議員提出華視南遷，那時候只有一家電視台，結果現在全部都南遷了，就是因為韓國瑜一個人，所以這個是我們市長創造的奇蹟，非常不簡單！」

吹捧完「韓式奇蹟」後，李眉蓁接著又提到「我相信我們很多黨籍的議員，也都希望跟你站再一起拍照，可是說實在的，我實在是很不喜歡站在你旁邊跟你一起拍照。為什麼？因為現在很多網友說，你看起來比市長還要胖，那這樣子就不好了，對不對？所以說我站在你旁邊，我又高、又比你胖，我真的很不想站在你旁邊，我就希望站在你後面這樣子，所以說市長，你現在真的是太瘦了，那我可以請教市長說，痾……，你、你現在到底、到底是幾公斤嗎？就是說我實在很想知道，你是不是真的比我還要瘦，你是幾公斤啊（台語）？」

李眉蓁接著還是沒有針對市政提出質詢，反而繼續就體重問題聊起前總統馬英九，「我們的前總統馬英九，擔任市長的時間，你看他體檢變胖又變高、變高又變胖，變高是比較奇怪啦，但是他又變胖。可是你當了市長之後，變得這麼瘦，到底你、你、你、你的身體狀況是怎麼樣呢？」最後李眉蓁繞了一大圈還是繞回原點，在市政質詢中花了1分20秒只提了一個問題，「在這邊我先請教一下市長，市長你現在幾公斤？請市長回答。」

網友看完1分20秒、意義不明的質詢片段後，紛紛大酸「果然和抄的論文大相逕庭，有她特色的質詢稿子」、「感覺一點智商都沒有」、「這樣也可以選上議員還當3屆，高雄人太好騙了」、「可以肯定的是，這篇質詢稿是她自己寫的」、「這是中山大學碩士？」「草包一只，質詢就只能這種水準」、「議員質詢要用抽籤，然後抽中的是這種質詢，真敢、真敢！」「好像馬屁精王的問法」、「浪費納稅錢給你聊天問體重嗎？」

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