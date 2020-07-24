李眉蓁「8年前碩班舊照」曝光！　所長、老師開心切蛋糕為她慶生

圖、文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨（23日）宣布自行放棄中山大學在職專班碩士學位，引發熱議。而她過去就讀碩士班的照片也被起底，一群人齊為她一人慶生，老師和所長都在場。

國立中山大學「中國與亞太區域研究所」校友活動照片，僅放著5張照片，其中2張都是為李眉蓁慶生的紀錄照。照片說明寫著，民國101年3月16日大陸所95級碩士在職專班聚餐，並標記與會者姓名。所方公布的2張照片，當天穿著國民黨黨徽背心的李眉蓁都站在最中央，由於李眉蓁生日為3月21日，應是所上師生提前為她慶生。

14人大合照中，所方僅標記11人姓名，本刊逐一比對資料後，其中8人應為大陸所同學，另外3人分別為所長、老師和所辦助理。其餘未標記的3人中，還有曾競選國民黨全國黨代表的黃茂澤，當天也穿著有國民黨黨徽的背心參與。

桃園市議員王浩宇昨晚在臉書曝光這張照片，表示在旁邊為李眉蓁切蛋糕的是她系上老師，中間那位就是年輕的李眉蓁，質疑「李眉蓁在中山大學，短短不到兩年就拿到碩士學位，當初的指導教授，中山大學難道不用懲處嗎？」引發網友熱議，認為李眉蓁後台相當硬，連老師都為幫她切蛋糕。

不過，經過本刊比對網站師生人名和照片，在旁為準備切蛋糕的條紋襯衫男，應為同學，而非王浩宇議員所說的「系上老師」。

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