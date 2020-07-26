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李眉蓁論文「96%抄襲」風波！　中山大學千字文回應

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁日前針對論文風波道歉，並表示會放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁的中山大學碩士論文涉嫌抄襲，中山大學22日啟動調查，24日召開第一次審定委員會，經比對初步發現論文內容與童振源及雷政儒二人的碩士論文高度相似。對此，中山大學校長鄭英耀26日發出一篇給學全校師生與校友的一封信，文中表示「這些事的確對校聲譽造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動」，強調不迴避問題，會按部就班確實改善缺失。

中山大學校長鄭英耀給全校師生與校友的一封信全文：

各位老師、同學與校友：

近來有關李眉蓁學位論文案以及衍伸的風波，想必讓大家覺得十分氣憤與不平，氣憤於為什麼有些人不愛惜羽毛？不平於多數孜孜矻矻、腳踏實地完成學位論文的人遭受誤解與訕笑。這些事的確對本校聲譽造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，只要我們不迴避問題、按部就班確實改善缺失，以中山大學過去所奠基的能量以及師生校友於現在與未來的表現，我相信我們一定能夠繼續獲得各界的肯定與支持。

媒體對於學校處理李眉蓁的學位論文疑似抄襲案之效率多所批評，回應媒體或社會期待當然值得考量，但學術自主精神還是不能妥協，調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將儘速依程序修改。以下是學校回應各界質疑與期許的說明，也寄給大家共勉。

校長 鄭英耀 敬上

中山大學聲明：

有關李眉蓁學位論文疑似抄襲案，感謝各界對本校的督促與關心。本校自7月20日經媒體報導得知此案後，教務處即進行論文檢視並將相關資料送社會科學院，21日社科院簽請校長圈選審定委員名單，24日社科院召開第1次審定委員會議。我們將依程序盡速完成相關作業，指導教授若有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理。

本案雖然對學校聲譽造成傷害，但也讓我們重新檢視學校在學位論文品質把關不足的地方。鑒於國內外各大專院校的抄襲問題愈來愈嚴重，近年來本校除了引進「論文原創性比對系統」並擬定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」外，為維護論文品質，更於今年4月29日通過「學位論文電子版廢除『永不公開』選項」，期許本校的每一篇學位論文，都能經得起各界的檢驗。

此次事件衍生的論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式，我們也將確實檢討。

本校多數系所對於教師指導研究生之人數有所限制，但並無全校性的統一規定，我們會進一步審慎考量如何在維繫指導品質、教學自主與保持學生選擇彈性之間取得平衡。

關於碩士在職專班或一般的在職進修，我們仍肯定其存在的價值。終身學習不僅關乎自我成長，也是產業與國力提升的重要策略。在職研究生與一般研究生的論文取向或有不同（前者可能有較多的實務案例），但對於過程的嚴謹性與論文的原創性要求，並無二致。我們將儘速全面檢討，研議是否以技術報告等其他更合宜方案來取代研究論文；而不論是研究論文或技術報告，都需要對過程進行嚴格的管控（例如，是否有計畫書的公開發表、審查或進度報告），並依規定嚴謹把關口試委員名單。近期內將由校長召集會議，盤點各系所在職專班的運作現況，要求擬定明確的學位論文（或技術報告）指導原則並加強研究倫理教育。

鑒於學位論文電子化已是常態，「論文原創性比對系統」的效率也不斷提升，論文抄襲審定所需時間可大幅縮短，本校將盡快修定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」有關審查時程之規定，以提升抄襲案件之處理效率。

中山大學絕大部分的老師與同學均嚴守學術倫理，孜孜矻矻於學海中探索深究，這幾年的成績大家有目共睹；為維護學術尊嚴與學校清譽，所有的論文弊案絕不寬貸，所有的缺失也絕不迴避。對於抄襲案所引發的爭議與紛擾，我們深感抱歉，也期望各界繼續監督與愛護本校。

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