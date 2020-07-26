論文爭議全面開戰！高市議員李雅靜口試委員「都是自家人」...本人、中山大學回應了

▲高雄市議員李雅靜論文口委風波，中山大學回應將調閱當年資料釐清。（組合圖／記者吳奕靖攝、翻攝台灣基進黨臉書）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

藍營高雄市長補選參選人李眉蓁爆出論文抄襲風波後，台灣基進高雄黨部25日指出，高雄市議員李雅靜中山大學碩論口試委員，是同黨已故高雄議長許崑源、前立委侯彩鳳，引發熱議。對此，李雅靜議員助理稍早回應，現在正在擬新聞稿，下午會對外說明，而中山大學則表示已聯繫相關系所，目前正在釐清中，等調出101年的文件後就會給確實的說明。

台灣基進高雄黨部25日在臉書貼出李雅靜2012年畢業論文的審定書，可看見口委名單有已故議長許崑源，另一位侯彩鳳則是藍營前立委，也是現任高雄市議員黃香菽的母親。發文引起許多網友討論，有人就提出質疑，許崑源為何能當口委，連大學學歷都沒吧！

貼文一出，不少人在底下留言，「口試委員…高雄水很深啊」、「比較好奇許崑源為何能當口委，他連大學學歷都沒吧」、「中山大學名譽蓁的毀了」。有網友就回應，許崑源是私立三信家商畢業。

根據1994年4月的【學位授予法】規定指出，碩士學位考試委員，除對碩士班研究生所提論文學科、創作、展演或技術報告有專門研究外，並應具備下列資格之一 ：(1)曾任教授或副教授者；(2)擔任中央研究院院士或曾任中央研究院研究員、副研究員者；(3)獲有博士學位，在學術上著有成就者；(4)屬於稀少性或特殊性學科，在學術或專業上著有成就者。

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▲台灣基進新聞部主任張博洋回應李雅靜議員論文爭議。（圖／記者黃子倩翻攝）

台灣基進新聞部主任張博洋26日針對此事則回應，中山大學應該要儘早來說明這份任用標準到底是怎麼一回事，另外也點名李雅靜議員，認為她應該出來給社會一個交代，「我想如果這次事件是一個地方派系嚴重介入到大學自主以及專業倫理，這是市民沒有辦法接受的，希望教育部可以盡快徹查，還給優秀的中山大學一個公道，同時也讓市民相信我們學術的專業以及專業倫理是沒有被外界所干預的」。

論文風波持續延燒，國民黨25日也召開記者會，指出多位綠營政治人物的論文也應被檢視。李雅靜議員助理稍早回應，現在正在擬新聞稿，下午會對外說明。而面對此爭議，中山大學表示已聯繫相關系所，等調出101年的文件就會給確切說明。

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▲李雅靜論文口偉風波。（圖／翻攝臉書）