男大生騎車深夜「撞死罹癌翁」　死者女兒慟：不知父親要去哪

記者邱中岳／台北報導

北市1對大學生情侶，在22日晚上找1名友人分騎3台機車出遊，但行經青年路、西藏路口時，撞上1名違規穿越馬路的老翁，老翁黏在機車上被拖行，最後整個人彈飛約12公尺，搶救後不治，家屬抵達悲痛表示，老翁罹患癌症，平時自己獨居，不知道這麼早要去哪。

▲男大生因煞車不及撞上違規的老翁，訊後依照過失傷害致死罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，19歲的趙姓男大生，22日晚上與女友分騎2台機車，與另外1名友人一同出遊，但是行經萬華區青年路、西藏路口時，91歲的夏姓老翁突然違規穿越馬路，當時趙姓男大生的女友騎在前面差點撞上。

▲老翁女兒獲報趕到醫院，並表示，父親罹癌且獨居在萬華，不知當天要去哪。（圖／記者邱中岳翻攝）

但尾隨的趙姓男大生，直接撞上夏姓老翁，老翁整個人黏在趙的車頭遭拖行5公尺，事後遭撞飛12公尺，送醫搶救後仍宣告不治，肇事的趙姓男大生則右邊肩膀遭撞擊受傷，所幸並無大礙。

警方發現，老翁違規穿越馬路，趙姓男大生則表示當時車輛時速約40公里，但事故現場限速為30公里，目前也派人前往現場重新測量，以釐清當時趙姓男大生車速，但趙姓男大生也依過失傷害致死罪嫌送辦。

男大生與女友在現場表示，當時老翁原本在路邊，女友騎車閃過之後，發現老翁突然往前，整個人卡在車頭，等機車煞了之後才彈飛，且當時也沒有走在斑馬線上，雖然車速有放慢，但老翁突然竄出，才不小心撞上。

趙姓男大生的女友表示，當時與男友1人騎乘1台機車準備回家，那時候是綠燈直行，但是老翁原本要過馬路，才突然急煞差點摔車，然後老翁有停下來讓她過，但又突然衝出來。

據悉，遭撞身亡的夏姓老翁，平時1人獨居在萬華區，警方也聯繫夏的女兒到場，女兒難過表示，父親罹患癌症，平時沒有與父親同居，所以也不清楚父親當天要去哪裡。

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