癌末翁生前財產給同居女友管…子女旅居國外「久久探一次」爭產提告敗訴

▲張翁癌末時，將財產交給同居女友打理，病逝後，長年在國外的子女爭產提告，遭法院打臉。（示意圖，與新聞事件無關／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導



張姓老翁於2017年間，因癌末長期住院治療，生前將存摺、印鑑章等物品，交給同居10幾年、一直照顧他的葉姓女友，葉女從他帳戶轉了200萬進自己戶頭，引長年旅居國外的張翁子女不滿，對葉女提告偽造文書、侵占等罪，北院日前判葉女無罪。

葉女表示與張翁已同居10多年，張翁於2017年間因癌症住院治療，至10月間開始陷入昏迷，並於10月底離世，她提了200萬出來，大多也用在醫療費、喪葬費上，沒有要侵占的意思。

張翁兒子表示，他於2017年6次探望父親時，很少得到對方正面回應，他不清楚父親是否有聽懂他的問題；女兒表示，與父親見面時，只見他躺在床上無法談話，質疑葉女領錢時，父親根本不知情。2人對父親與葉女的來往狀況，都不太清楚。

張翁的哥哥證稱，葉女與張翁同居10多年，張翁生病時也都是她在照顧，子女則一個在大陸、一個在泰國，僅偶爾回來看一下、也沒照顧，張翁過世後，後事也全是葉女處理；他曾在張翁生前，向對方稱讚葉女「有良心」，從頭照顧到臨終都沒跑，張翁也曾說對葉女很放心，包含錢甚麼事都給葉女管，不需要、也沒必要寫遺囑。

法官審酌證人證詞，認為張翁生前，的確將事情都給葉女打理，且葉女領完200萬後，張翁戶頭內仍有200多萬元，若葉女真想侵占財產，應該直接領光才對，且葉女出具於張翁生前，多筆購買醫療耗材的收據，也確實於張翁身後支付喪葬費，認定葉女確實受張翁授權提領200萬，判她無罪。

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