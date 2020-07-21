上大學要買電腦！姪子稱「學校規定用蘋果」不能買他牌　網怒了：不可能

▲蘋果電腦在市場上價格偏貴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

不少人上大學會買一台電腦，方便做簡報、文字作業等等，但竟然有學校指定要「蘋果（Apple）電腦」比較好？一名網友表示，大姑的兒子今年要上大學，「學校規定要買一台全新蘋果電腦桌上型的，別牌還不行，一定要蘋果的」，由於大姑經濟能力不允許，於是婆婆找上她先生幫忙。有電腦需求她能理解，但非要買貴鬆鬆的蘋果牌讓她無法接受。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，她小姪子今年要就讀南部國立大學，也許學校老師有建議買蘋果電腦，但小姪子回家轉達的方式有誤，才會讓家人以為學校規定「一定」要買蘋果，「我婆婆就找上我先生的說法變成，學校說有些東西是蘋果電腦才有，所以一定要買」，讓她不禁疑惑，難道每一位大學生家境都足以負擔全新蘋果電腦嗎，「那買不起的家庭是.....？」

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▲學校通常也有公用電腦可以用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友猜測，設計相關科系確實蠻多學生會選用蘋果電腦，但學校應該只是建議，並非強制，很有可能是姪子自己想要買，「認真說學校不太可能開這種要求，我覺得是他自己想買推給學校吧」、「開學後表示，學校說手機要用iphone比較不會中毒什麼的所以連手機也要換」、「設計相關為什麼一定得蘋果？跑圖比較快？還是只是潮？」

其他人也建議，姪子可以把握這2個月暑假好好打工，現在電腦大多可以分期付款，家人幫忙補貼部分費用即可，別讓姪子養成伸手牌習慣，「現在3c類的產品大多能分期購買，相關資訊網路隨便搜尋都有，所以請那位小朋友自己打工分期買吧。」

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