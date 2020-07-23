撞擊畫面曝！萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死　肇事19歲男女友：我也差點摔車

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1名男子23日凌晨騎乘機車行經青年路、西藏路口，撞上1名男子，男子整個人黏在機車車頭遭拖行約5公尺，造成頭部大量出血，經送醫搶救後仍宣告不治；警方到場對男子進行酒測，初步了解酒測值為0。

警方調查，19歲的趙姓男子，23日凌晨時分與女友分騎2車準備返家，趙騎乘要價12萬元的白牌重型機車（俗稱「小阿魯」），沿青年路行經西藏路某巷口時，撞上正在穿越馬路的91歲夏姓男子，趙姓男子閃避不及直接撞上夏男。

▲行車紀錄器拍下女子騎乘機車閃過穿越道的男子，後方的男友沒注意將男子撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

夏姓男子整個人被黏在機車上，遭拖行5公尺後，倒臥在距離人行道12公尺左右的地方，頭部直接倒地，緊急送往台大醫院搶救，但仍宣告不治。經酒測，趙男沒有酒駕，訊後將依照過失傷害致死罪嫌移送法辦。

閃過老翁的趙男女友表示，當時看到老翁緊急煞車，她也差點摔車，「我看到那個老伯伯衝過來，然後我急煞，然後伯伯有停下來，讓我先過。」

▲警方發現男子（紅圈者）在紅燈時經過行人穿越道，遭綠燈直行的白牌重機撞上。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，夏姓老翁頭部有多處撕裂傷，而趙姓男子因撞上人後自摔，身上也有多處擦傷，事後調閱監視器發現，機車是綠燈直行，而夏翁則是紅燈時在行人穿越道上行走。

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