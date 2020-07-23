《學位法》規定學位限校方撤銷　李眉蓁宣布放棄可能無效





▲李眉蓁道歉放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁因碩士論文被爆抄襲，引發學術倫理風暴。李眉蓁在今（23）日上午成立競選總部時，直接宣布放棄中山大學碩士學位。對此，教育部高教司回應，目前正在理解中。

根據《學位授予法》規範，論文若有不實或舞弊情事應予撤銷。但是否可以自我放棄學位，並未規範。元智大學校長吳志揚今日受訪表示，元智大學在10年前就有論文檢查比對軟體，大學部和研究所也均有開設學術倫理課程，現在科技發達，因此論文也應更公開透明，學位論文如果不公開，別人心中就會有問號。至於是否可以自動放棄學位，吳志揚表示，之前沒有聽過，但是學位最高授予單位是教育部，應該不是當事人想放棄就可以放棄的，應報到教育部。

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▲學位授予法第17條。（圖／翻攝全國法規資料庫）

中山大學重申，中山人關心中山事，樂見學生討論公共事務，惟本案須回歸學術專業審理機制。有關李眉蓁學術倫理案，學校已於7月20日啟動學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查；若事證明確，會加快處理、縮短期程，並堅守程序正義。若審定委員會認定違反學術倫理，最重將撤銷學位；若指導教授失職，將移送教評會檢討，建立共識採更明確課責。

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