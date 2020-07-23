選舉選到碩士學位飛了！李眉蓁「已不能退選」…鍾年晃曝原因：恭喜名留青史

記者莊智勝／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深陷論文抄襲風波，今（23日）李眉蓁聲淚俱下痛哭道歉，並宣布放棄中山大學碩士學位，同時也會向高雄市選舉委員會申請刪除這項學歷註記。對此，名嘴鍾年晃在臉書表示，李眉蓁沒有退路，現在依法已經不能退選，並揶揄「高雄的是，眉蓁（沒真）的事！」

▲李眉蓁今落淚道歉，宣布放棄碩士學位 。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁昨（22日）遭到週刊踢爆，其在就讀中山大學社會科學院大陸研究所、民國96年發表的碩士畢業論文中有，有高達96%與他人著作相同，123頁的本文幾乎是「整本照抄」，消息曝光後立即引起社會輿論譁然。

李眉蓁今一改閃躲態度，正式針對論文抄襲風波對外道歉，並爆哭落淚、宣布放棄中山大學碩士學位，「個人論文引起討論，造成社會資源浪費，為了避免此一話題持續困擾社會，鄭重宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會深請，選舉公報學歷欄內刪除這項註記。」

▲李眉蓁發表聲明時頻頻拭淚，並鞠躬向社會大眾致歉。（圖／記者洪正達攝）

對於論文抄襲風波，鍾年晃昨在臉書PO文質疑，中山大學是國內排名前段的國立大學，似乎有責任在投票日前確認論文真偽，讓高雄市民在做出選擇前有更明確的資訊，「何況查證論文真偽，應該不需要4個月！」

鍾年晃點名國民黨主席江啟臣，「江主席你也是大學教授，如果你指導的研究生發生和李眉蓁相同狀況，你會同意她畢業嗎？3位口試委員，你們真的有看過李眉蓁的論文嗎？還是口試只是形式呢？指導教授林德昌曾經是國民黨中央委員，口試委員朱景鵬當過馬政府研考會主委、國民黨指定中常委，趙甦成是林德昌的學生。這關係不複雜吧，我就不多說了。」

「至於當事人李眉蓁，恭喜你，你也可以成為台灣有史以來，第一個因為選舉被撤銷學歷的人，也算和韓國瑜一樣，都名留青史了！」鍾年晃揶揄，「為什麼我不叫她退選？因為依法已經不能退了。論文真假當事人最清楚，高雄的事，眉蓁（沒真）的事！」