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吳斯懷列5點質疑「愛國者三型延壽案」：疏漏情節更勝「方陣快砲採購」

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▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國安和局（DSCA）日前發布對台出售6.2億美元（約182億台幣）的愛國者三型飛彈延壽案，但國防部並未核定此案，軍方高層也不知情。對此，立委吳斯懷21日引述媒體報導，並列出5項疑點，直言此次疏漏情節更勝2017年海軍爆發的方陣快砲採購案。

吳斯懷指出，國防部長、參謀總長、空軍司令等人都不知情愛國者三型飛彈延壽案，也未曾核定，而國防部20日表示，「空軍未遵程序辦理，本部將依現有機制嚴予要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類案再生」。

吳斯懷認為，愛國者三型飛彈延壽案有5項疑點：第一，全案國安會、總統是否知情？是否有外力介入？第二， 7月9日媒體披露後，為何國防部未在第一時間澄清？第三，國防部新聞稿所謂的未遵程序辦理，請問哪個部分程序未遵循？漏洞到底在哪裡？

第四，作業維持費軍購需不需要依建案程序辦理？是否須經國防部審核？是否要呈報立法院審查？第五、 國防部是否了解之前有無類案情形？如何處理？為何又再重蹈覆徹？是人為問題？還是制度問題？

另外，吳斯懷也提到，2017年海軍採購新型方陣快砲，採購案預算尚未經立法院審議通過，海軍就趕在2016年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，當時預算因而遭凍結，2017年間軍方曾坦承相關疏失，並檢討失職人員責任。他批評，「此次疏漏情節更勝當年」。

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