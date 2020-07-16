快訊／OH-58D戰搜直升機墜毀奪2命　正副駕駛飛行時數曝光

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍司令部16日表示，所屬航特部航空601旅乙架OH-58D戰搜直升機（機號：616），執行第三作戰區戰備操演任務，結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地，機上正駕駛簡任專少校（100年班，飛行時數1101），副駕駛高嘉隆上尉（104年班，飛行時數250）緊急送醫後，因傷重已不幸殉職。

陸軍司令部指出，後續除全力協助家屬辦理後事及撫卹等相關事宜，另已成立專案小組，派遣高階幹部前往協處，並要求該型直升機暫停任務派遣，實施安全特檢；有關直升機重落地原因，刻由專案小組釐清調查中。

對此，蔡英文下午也於臉書上提到，「稍早國防部嚴部長向我報告，一架今天參與演訓的OH-58D戰搜直升機，在新竹發生墜毀意外，兩位陸航的弟兄簡任專少校、高嘉隆上尉不幸殉職。這不僅是國軍的損失，所有國人也同感哀傷。我已經指示國防部，全力協助殉職弟兄的家屬。」

蔡英文指出，「在這個令人萬分悲痛的時刻，我仍然希望全體國軍弟兄姊妹，能夠打起精神、堅守崗位，更期盼全體國人，能夠給辛勞保家衛國的國軍最大的支持。」

▲0H-58D戰搜直升機墜落新竹機場。（圖／翻攝新竹大小事）