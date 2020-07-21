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兩岸若開戰　前國安局長蔡得勝：台灣不能打、不禁打、打不贏

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▲▼國家政策研究基金會,前國安局長蔡得勝。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前國安局長蔡得勝。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

國家政策研究基金會21日上午舉行「危險的海峽：台海爆發軍事衝突可能性」座談會，前國安局長蔡得勝表示，他相信國防部不是那麼弱，但台灣縱使有能力抵擋對岸第一波攻擊，但第二波、第三波呢？「主政者心中要記得，不能打、不禁打、打不贏。存在才是硬道理。」

國家政策研究基金會是國民黨官方智庫，董事長皆由國民黨主席兼任。上午的座談會，由基金會國家安全組召集人林郁方主持，前國防部長副部長陳永康，前空軍副司令張延廷、前國安局長蔡得勝等人與會。

對於台海爆發軍事衝突可能性，蔡得勝指出，自己不認為現階段會發生大規模戰爭，但擦槍走火機率不斷升高，「現在過去最大不同，不管美中、兩岸，相互攻訐都是高層，也就是官員對官員，但現在憂慮的是，美國仇共、抗共意識提升，兩岸也是一樣，台灣仇共跟反共意識同樣增強，大陸仇台跟友台意識相比也在提升。」

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢光36號演習，三軍聯合反登陸實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）

蔡得勝表示，香港問題以及疫情都讓中國大陸老百姓的愛國心比過去強，由於主權跟領土是中共的核心利益之一，加上中共的分離意識不只台灣，還有新疆跟西藏，在這種情況下，中國大陸維持主權領土完整的意志會更堅強、更清楚。

他認為，兩岸擦槍走火有可能，但不會發生全面戰爭，過去提到台灣的自保能力，第一張王牌是美國會介入，不過，台海若發生戰爭，戰場一定在台灣，「這種情況下，中共主動、台灣預警時間相對減少，對台灣來講，一些重要經政設施、基礎建設、機場，加上大陸網路駭客能力，台灣很多建設遭破壞，如果台灣亡了，美國來救有用嗎？」

蔡得勝強調，相信國防部沒那麼弱，但縱使台灣有能力抵擋中共第一波，「但第二波、第三波呢？中共現在已有多波進攻能力。台灣經得起打嗎？大家心理有數，主政者心中要記得，不能打、不禁打、打不贏。存在才是硬道理。」

▲▼國家政策研究基金會,前國安局長蔡得勝。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國家政策研究基金會舉辦座談會。（圖／記者曾俊豪攝）

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