國防部563字駁斥誇大宣傳殉職官兵　「從未以造神方式掩蓋真相」

▲兩位飛官的靈堂現場氣氛哀戚。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者黃翊婷／台北報導

國防部19日晚間發布新聞稿，針對媒體刊載的「造神誇大宣傳死難，轉移疏失焦點」評論進行澄清，強調軍方從未以「造神」的方式轉移意外事故焦點，這樣偏頗且不實的言論，已經嚴重傷害為國犧牲的國軍官兵。

國防部在新聞稿中提及今年1月黑鷹直升機失事事件，造成參謀總長沈一鳴及其他7名將領不幸罹難，這8位將士之所以受到緬懷與尊敬，是因為他們長期克盡職責，以及無私為國家犧牲奉獻而感動國人，「對於任何突發意外事故，無論是否造成官兵殉職，本部均以嚴謹、負責的態度查明肇因，從未以『造神』方式掩蓋。」

國防部接著指出，在這次OH-58D戰搜直升機不幸墜毀事件中，確切的失事原因仍在調查當中，然而，從飛行員向塔台所宣告的故障情況來看，應屬於緊急狀況，依照該型機緊急操作程序規定，必須儘速立即落地，以當時任務航線及飛行軌跡判斷，飛行員若未選擇折返，恐怕將造成無法預測的地面傷亡情形，他們犧牲自己來保護同胞的生命財產安全，值得國人致上最高的敬意。

▼▲國軍弟兄列隊送兩位殉職飛官最後一程。

國防部表示，民國101年與103年間也曾發生類似憾事，為了避免傷及地面民眾，而錯失逃生時機的王同義上校、莊倍源上校，與優先搶救同袍的陳志榮上士、阿瑪勒中士，都是軍人武德的極致展現，也顯示國軍愛國教育的成功。

最後，國防部呼籲不要讓部分有心人士的惡意批評，撕裂殉職將士的高貴情操，以及造成家屬的二度傷害，希望外界公正評論，切勿以個人揣測或意識型態，扭曲國軍官兵保衛國家的犧牲奉獻精神。

▼國防部563字新聞稿全文。（圖／翻攝自國防部）