女兵步槍射擊「緊貼覘孔」！退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉　軍方回應了

▲女兵瞄準射擊的照片引起討論。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國軍PO照片宣傳平日軍事訓練成果，結果被拍下射擊姿勢怪怪的，引起熱烈討論。原來是一名女性二兵在使用步槍瞄準目標時，眼鏡鏡片緊貼「覘孔」，讓軍事迷直呼，「打一發眼鏡就爆了，可能眼球也爆了。」面對各界評論，國防部表示虛心接受，但也悄悄撤下照片。

《東森新聞》報導，有退伍弟兄看到照片直呼，「當年我帶的班兵，要是擺出這樣的射擊瞄準姿勢，應該已經被我操翻了。然後，現在這樣的射擊姿勢，可以被拍成中華民國的國軍宣傳照。」

另一張照片也有類似情形，一名上兵運用軍車掩護出槍試瞄，但眼睛一樣距離覘孔非常近，讓不少軍事迷困惑，這種姿勢到底是有人教，還是自學的？

▼有軍事迷認為，這名上兵射擊瞄準時，眼睛一樣距離覘孔非常近。（圖／東森新聞）

軍事作家趙武靈表示，步槍的槍托是設計可伸縮，所以若眼睛離覘孔太近，應要拉開槍托維持到適當距離；此外，確定射手有貼腮，這樣才是正確的持握步槍及預備射擊動作。

專家強調，目前我國使用的戰鬥步槍多數可調整槍托，理論上不該發生眼貼覘孔，這樣就算射手用槍托緊貼肩窩，還是有可能出意外。以美軍的射擊教範的圖案，就有特別標記眼睛與覘孔要保持適當距離。

趙武靈說，國軍比較大的問題在於訓練，有些技巧不需教官或基層士官來告訴你，其實鄰兵就可告訴這樣動作不太對；他也認為此事是「公關災難」，因軍事宣傳、軍事公關目的在於真實，而不在於說態勢或美感。

面對各界評論，國軍表示虛心接受，強調官兵當下正在進行操演，處於連續動作，照片的下一秒可能就有修正錯誤，之後會再落實相關訓練。

▼專家示範正確的瞄準射擊姿勢。（圖／東森新聞）