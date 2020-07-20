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台東各界及居民強力反彈　國防部暫緩阿帕契進駐豐年機場

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▲▼漢光34號演習,漢光演習,AH-64E阿帕契攻擊直升機,陸軍阿帕契直昇機,陸軍航特部。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台東各界及居民強力反彈，國防部暫緩阿帕契進駐。（圖／記者李毓康攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府18日上午召開「陸軍航空特戰部隊進駐豐年民用機場噪音問題」說明會，現場各級民意代表及民眾參與踴躍，會中不分黨派、中央與地方均共同達成一致反對陸軍航特部直升機進駐豐年機場之共識。台東縣長饒慶鈴會後表示，誠摯感謝廖國棟立法委員、劉櫂豪立法委員、縣議會吳秀華議長等各議員以及張國洲市長、各市民代表及各里長里民參與支持。

▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

陸軍航特部隊解釋，「台東豐年基地新建工程」2009年時因應陸航新興兵力（AH-64E、UH-60M直升機）組建及國防戰略需求，同時考量西部訓練空域飽和，及滿足東部災害防救即時需求，規劃於豐年機場建立訓練基地，於2015年奉國防部核定納入5年兵力整建計畫，並規劃於2019年至2023年執行。

陸軍表示，為利此案順利執行，陸軍自2019年5月起至今年7月，即指派高階幹部多次拜會台東地方首長、民意代表及豐年機場周邊里長與地方仕紳，懇切說明基地興建的重要性；18日本部再應台東縣政府邀請至地方實施說明，惟各界對本案仍有不同看法，基於尊重民意並兼顧國防安全，在未獲得共識前本案將暫緩執行。

饒慶鈴指出，針對國防部於19日發布新聞表示，將持續溝通在未獲得共識前本案將暫緩執行，感謝國防部、陸軍司令部及航特部願傾聽民意，尊重地方發展，在第一時間發布暫緩執行，台東縣政府也將函請國防部另覓合宜地點，本次會議成功達成通暢的地方民意反映至中央之雙向溝通模式，未來仍期待中央單位能持續，共同創造國防安全與環境品質之雙贏局面。

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